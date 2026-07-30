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30.07.2026 20:18

Η Κέιτι Χολμς στηρίζει τη απόφαση της κόρης να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ

30.07.2026 20:18
cruz katy holmes – new
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  • Η Κέιτι Χολμς στηρίζει την απόφαση της κόρης της, Σούρι, να αφαιρέσει νομικά το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ.
  • Η ηθοποιός δηλώνει πως η επιλογή της Σούρι να υιοθετήσει το όνομα Νοέλ δεν ήταν ξαφνική, αλλά μια ανεξάρτητη διαδικασία.
  • Πηγές από το περιβάλλον τους διευκρινίζουν ότι η Χολμς δεν πίεσε την κόρη της, θεωρώντας πως είναι αρκετά ώριμη για να αποφασίζει μόνη της.
  • Η αλλαγή του επωνύμου έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την εμφάνιση της Σούρι στο πρόγραμμα αποφοίτησης του λυκείου της τον περασμένο Ιούνιο.

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Την απόφαση της κόρης της να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ και να λέγεται  Σούρι Νοέλ, φαίνεται να στηρίζει η Κέιτι Χολμς.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Page Six, η ηθοποιός δεν αιφνιδιάστηκε από την επιλογή της 20χρονης κόρης της, καθώς, όπως ανέφερε, η Σούρι ήταν πάντα ένα άτομο με ελεύθερη βούληση και αυτοπεποίθηση αναφορικά με τις αποφάσεις της. «Η Κέιτι δεν εξεπλάγη από την απόφαση της Σούρι να αφαιρέσει και νομικά το “Κρουζ” από το επώνυμό της. Πάντα ήταν ανεξάρτητη και σίγουρη όταν έπαιρνε τις αποφάσεις της» ανέφερε  πηγή από το περιβάλλον τους.

Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε, πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν ήταν μια απόφαση που πάρθηκε ξαφνικά, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίχθηκε με τον χρόνο, με την Κέιτι Χολμς να σέβεται κάθε βήμα της κόρης της. «Δεν ήταν κάτι που συνέβη μέσα σε μια νύχτα. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε με την πάροδο του χρόνου και η Κέιτι σεβάστηκε τη διαδικασία της Σούρι», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε η πηγή, η ηθοποιός θεωρεί πως η κόρη της είναι πλέον αρκετά μεγάλη ώστε να αποφασίζει η ίδια για τη ζωή της: «Είναι αρκετά μεγάλη για να παίρνει τις αποφάσεις της. Στηρίζει πλήρωςό,τι θεωρεί σωστό για τον εαυτό της». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η απόφαση δεν επηρεάστηκε από την Κέιτι Χολμς: «Δεν ήταν κάτι που η Κέιτι πίεσε ή ενθάρρυνε. Ήταν αποκλειστικά απόφαση της Σούρι».

Η αλλαγή του επωνύμου της κόρης του πρώην ζευγαριού έγινε γνωστή μετά από δημοσίευμα της Page Six, σύμφωνα με το οποίο, η Σούρι υιοθέτησε ως επώνυμο το μεσαίο όνομα της μητέρας της, «Νοέλ».

Αν και η επίσημη αλλαγή έγινε πρόσφατα γνωστή, η Σούρι φαίνεται πως χρησιμοποιούσε ήδη το «Νοέλ» εδώ και κάποιο διάστημα, καθώς εμφανίστηκε ως Σούρι Νοέλ στο πρόγραμμα αποφοίτησης του Λυκείου όπου φοιτούσε,  τον Ιούνιο του 2024.

Η Κέιτι Χολμς και ο Τομ Κρουζ απέκτησαν τη Σούρι τον Απρίλιο του 2006 και παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Το πρώην ζευγάρι πήρε διαζύγιό το 2012. Ο ηθοποιός έχει επίσης αποκτήσει την  33χρονη Μπέλα και τον 31χρονο Κόνορ με τη Νικόλ Κίντμαν. Μετά τον χωρισμό της με τον Κρουζ, η Χολμς ανέλαβε σε μεγάλο βαθμό την ανατροφή της Σούρι στη Νέα Υόρκη.

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