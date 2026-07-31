Δραματικές στιγμές στη Θέουτα: Τουλάχιστον 18 μετανάστες νεκροί – Στα ακρά οι σχέσεις Ισπανίας και Ιταλίας (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών με πάνω από 1.500 ανθρώπους να έχουν περάσει τα σύνορα.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις.

Η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε τη σύγκληση αρμοδίων οργάνων και πρότεινε την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στον χώρο Σένγκεν για λόγους ασφαλείας.

Η Μαδρίτη κατήγγειλε τη στάση της Ιταλίας ως δημαγωγία και κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία.

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Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισροή να σημειώνεται χθες, Πέμπτη (30/7).

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.

🚨Ceuta:



‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo — Electodatos (@electodatos) July 30, 2026

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

«Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής. Ζητήσαμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων αυτών, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία», έγραψε η Μελόνι.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… July 30, 2026

«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη, παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό: η υπεράσπιση των συνόρων, η αποτροπή των δουλεμπόρων και η εγγύηση ασφαλών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να αποτελεί την γραμμή αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Για «δημαγωγία» της Ιταλίας κάνει λόγο η Μαδρίτη

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε χθες τη «δημαγωγία» της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απαίτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σέγκεν κι ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα Παρασκευή.

Το μήνυμα του ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο Άλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή)».

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