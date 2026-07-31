Δραματικές στιγμές στη Θέουτα: Τουλάχιστον 18 μετανάστες νεκροί – Στα ακρά οι σχέσεις Ισπανίας και Ιταλίας (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής.
Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισροή να σημειώνεται χθες, Πέμπτη (30/7).
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.
Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.
🚨Ceuta:— Electodatos (@electodatos) July 30, 2026
‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.
«Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής. Ζητήσαμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων αυτών, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία», έγραψε η Μελόνι.
Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.
Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026
«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη, παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό: η υπεράσπιση των συνόρων, η αποτροπή των δουλεμπόρων και η εγγύηση ασφαλών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να αποτελεί την γραμμή αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε χθες τη «δημαγωγία» της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απαίτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σέγκεν κι ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα Παρασκευή.
Το μήνυμα του ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο Άλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή)».
Διαβάστε επίσης:
Μακελειό στη Τζόρτζια: Ιστορική καταδίκη, 15 χρόνια κάθειρξη στον πατέρα του εφήβου που σκότωσε 4 ανθρώπους σε σχολείο – Του είχε πάρει δώρο το… τουφέκι
Τραμπ: «Ιστορική συμφωνία» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα – Τι προβλέπει το σχέδιο
Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ μετά την ιρανική κρίση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.