Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός ο 20χρονος Ιταλός που είχε χαθεί στη θάλασσα

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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 20χρονου Ιταλού τουρίστα που είχε χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στη θαλάσσια περιοχή στα Μάλια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής (31/7), όταν το πτώμα του βγήκε στη στεριά στο σημείο από το οποίο είχε μπει για να κολυμπήσει.
Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων και των κυμάτων. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από μεγάλη προσπάθεια, όμως ο Ιταλός παρασύρθηκε και εξαφανίστηκε.
Η παρέα του – επτά νέοι – ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με τραγικό τρόπο.
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