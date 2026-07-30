Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε οκτώ περιφέρειες της χώρας – Αττική και Κρήτη ανάμεσά τους

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο, Παρασκευή 31/7, σε οκτώ περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Παρασκευή είναι:
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