Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε οκτώ περιφέρειες της χώρας – Αττική και Κρήτη ανάμεσά τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο, Παρασκευή 31/7, σε οκτώ περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Παρασκευή είναι:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Διαβάστε επίσης:

Ρέθυμνο: Στους 59 οι απεγκλωβισμένοι από την Πρέβελη – Νέα επιχείρηση μέσα σε ανέμους 8 μποφόρ (Videos)

Καταστροφή δίχως τέλος: 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τις φωτιές στην Κρήτη

Πάρος: Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά – Πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς (Video)











