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30.07.2026 21:51

Πάρος: Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά – Πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς (Video)

30.07.2026 21:51
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Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια πυροσβεστών και εθελοντών για τον περιορισμό των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί σε Άνδρο, Πάρο και Ρέθυμνο, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη στα μέτωπα.

Στην Πάρο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται αναζωπύρωση στην περιοχή κοντά στο Άσπρο Χωριό. Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων στην περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε ενεργό μέτωπο.

Οι πυκνοί καπνοί έχουν περιορίσει σημαντικά την ορατότητα, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από εποχικούς πυροσβέστες, ακούγεται κάποιος να φωνάζει «Πρέπει να φύγουμε!», με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές.

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