Ξεσπά η Χριστίνα Παππά: «Βγήκαν οι κατσαρίδες από τον βόθρο – Λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για τη μίζερη ζωή τους»

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Με νέα ανάρτηση επέστρεψε στα social media η Χριστίνα Παππά μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο στο οποίο μίλησε για τη μητέρα της την οποία -μεταξύ άλλων- χαρακτήρισε τοξική.

Η ηθοποιός επανήλθε και με δεύτερο βίντεο, επισημαίνοντας ότι το γεγονός ότι μοιράστηκε πως η μητέρα της είναι χειριστική, δεν αναιρεί την αγάπη της προς εκείνη, ενώ συμβούλευσε όσους αντέδρασαν να μη κρίνουν για καταστάσεις που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Σήμερα, με νέα της ανάρτηση, η Χριστίνα Παππά ξεσπά εκ νέου ενάντια σε όλους όσοι την κατέκριναν για τη δημόσια εξομολόγησή της, ενώ αναφερόμενη στη μητέρα της τόνισε ότι ακόμα κι αν οι δυο τους δεν ταιριάζουν ως χαρακτήρες, η αγάπη της προς αυτή θα είναι παντοτινή και αδιαπραγμάτευτη.

«Αχ! Την μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της! Όπως σε κάθε οικογένεια και από ότι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω! Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ, και πάντα τη δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για την μίζερη ζωή τους! Οι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι όλοι βιώνουμε καταστάσεις, είτε καλές, είτε κακές! Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγω τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ’ αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή, να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!» έγραψε, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους.

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