Alpha Bank: Κέρδη €0,5 δισ. στο α’ εξάμηνο, ισχυρή πιστωτική επέκταση και αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026

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Με κέρδη €0,5 δισ. στο α’ εξάμηνο και έχοντας ήδη επιτύχει περισσότερο από το ήμισυ του ετήσιου στόχου κερδοφορίας της, η Alpha Bank αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026 στα €0,41 από €0,40.

Παράλληλα, η Τράπεζα αυξάνει την πρόβλεψη διανομής μερίσματος προς τους μετόχους στα €273 εκατ., διατηρώντας τη δέσμευσή της για payout ratio στο 55% των κερδών με ενδιάμεσο μέρισμα περίπου €124 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2026, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων, 12% υψηλότερα από το αντίστοιχο της περσινής χρονιάς.

Προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους €0,5 δισ. στο α΄ εξάμηνο (+6% ετησίως), με τα κέρδη του β΄ τριμήνου να ανέρχονται σε €275 εκατ. (+24,6% σε τριμηνιαία βάση).

Καθαρά έσοδα από τόκους €853 εκατ. στο α΄ εξάμηνο (+7% ετησίως), υποστηριζόμενα από την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Έσοδα από προμήθειες €326 εκατ. στο α΄ εξάμηνο (+34% ετησίως ή +23,7% εξαιρουμένου του μερίσματος της PRODEA), χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής και των χρηματιστηριακών εργασιών καθώς και τη συνεχιζόμενη δυναμική των προμηθειών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των προμηθειών χορηγήσεων δανείων.

Λειτουργικά έσοδα €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο (+10% ετησίως).

Καθαρή πιστωτική επέκταση €2,2 δισ. το α΄ εξάμηνο, εκ των οποίων €1,6 δισ. το β΄ τρίμηνο, με τα ενήμερα δάνεια να προσεγγίζουν τα €40 δισ. (+14,3% ετησίως), καλύπτοντας ήδη το 87% του ετήσιου στόχου της Τράπεζας, ένδειξη της ταχύτητας με την οποία προχωρά η υλοποίηση του πλάνου για το 2026. Συνολικά κεφάλαια πελατών €87,6 δισ. (+22% ετησίως), με αύξηση των καταθέσεων κατά 14% και των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 43,5%.

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) 14%.

Πρόβλεψη διανομής €273 εκατ. για τη χρήση 2026, με διατήρηση του payout ratio στο 55% και προγραμματισμένη ενδιάμεση διανομή περίπου €124 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2026.

Δείκτης CET1 στο 14,3%, μετά την πρόβλεψη διανομής μερίσματος και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 71 μονάδων βάσης.

Αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €0,41 από €0,40 (+13% έναντι του 2025).

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου της Alpha Bank δήλωσε: «Η Alpha Bank παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία καταδεικνύουν το εύρος και τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την επιτυχία των επενδύσεων που έχουμε πραγματοποιήσει για τον μετασχηματισμό του Ομίλου. Η μετάβασή μας σε ένα ενιαίο μοντέλο universal business banking αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της πορείας και θα βρεθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής που θα παρουσιάσουμε στο Investor Day».

Το νέο μοντέλο Universal Business Banking

Η Alpha Bank προχωρά σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό της τραπεζικής επιχειρήσεων, μεταβαίνοντας σε ένα ενιαίο μοντέλο universal business banking, που συνδυάζει χρηματοδότηση, Transaction Banking, Επενδυτική Τραπεζική, Κεφαλαιαγορές, Trade Finance και διασυνοριακές υπηρεσίες. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης κάλυψης των επιχειρηματικών πελατών και η ενίσχυση της συμμετοχής της Τράπεζας στο σύνολο των χρηματοοικονομικών τους αναγκών. Καθοριστική στο νέο μοντέλο είναι η συμβολή της AXIA, η οποία ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του Ομίλου στην Επενδυτική Τραπεζική και τις Κεφαλαιαγορές, καθώς και της UniCredit, μέσω της οποίας η Alpha Bank διευρύνει τη διεθνή εμβέλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η δυναμική του Ομίλου αναβαθμίζει τις προβλέψεις για κέρδη ανά μετοχή

Μετά την ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου, η Alpha Bank αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €0,41, από €0,40 προηγουμένως, επίπεδο που αντιστοιχεί σε αύξηση 13% έναντι των €0,36 το 2025. Η αναβάθμιση αυτή αντανακλά τη σταθερή δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών του πρωτοβουλιών, επιβεβαιώνοντας ότι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αποδίδουν καλύτερα των αρχικών προβλέψεων.

Παράλληλα, η αυξανόμενη συνεισφορά της συνεργασίας με τη UniCredit και η ωρίμανση του προγράμματος εξαγορών ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων και διευρύνοντας τις δυνατότητές της σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η δυναμική των βασικών τραπεζικών εργασιών, η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και η πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη και ποιοτική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια. Τον Νοέμβριο, στο Investor Day, η Alpha Bank θα παρουσιάσει το νέο τριετές επιχειρηματικό της πλάνο και τους βασικούς μοχλούς δημιουργίας αξίας που θα καθορίσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης του Ομίλου.

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