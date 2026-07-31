Εθνική Τράπεζα: Θετικές προοπτικές από τις ισχυρές επιδόσεις του Α’ εξαμήνου

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Κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ύψους €661 εκατ. πέτυχε το Α’ εξάμηνο 2026 η Εθνική Τράπεζα, αποτυπώνοντας τη δυναμική των οργανικών εσόδων. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%¹,² (15,7% σε δημοσιευμένη βάση)

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους ενισχύθηκε περαιτέρω το Β’ τρίμηνο 2026, ανερχόμενη σε +2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υγιούς πιστωτικής επέκτασης και της ανοδικής πορείας των επιτοκίων, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανέκαμψε από το επίπεδο του Α’ τριμήνου 2026. Η ανοδική πορεία των επιτοκίων αναφοράς – εφόσον διατηρηθεί – θα προσφέρει περαιτέρω στήριξη στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ισχυρή πιστωτική επέκταση

Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες επιταχύνθηκε σημαντικά κατά το Β’ τρίμηνο 2026 (+14% σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας σε διψήφια αύξηση το Α’ εξάμηνο 2026 (+10% σε ετήσια βάση). Η επίδοση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων (cross selling) της Τράπεζας και την ευρεία καταθετική μας βάση. Αποτυπώνει, επίσης, την θετική δυναμική στην Εταιρική Τραπεζική, ως αποτέλεσμα των ισχυρών προμήθειων χρηματοδοτήσεων

Οι λειτουργικές δαπάνες του Α’ εξαμήνου 2026, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση και μειωμένες κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, ευθυγραμμίζονται με τον στόχο που έχουμε θέσει για το 2026, αντανακλώντας την ισορροπία μεταξύ της συγκράτησης του κόστους και της δέσμευσής μας για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική μας θέση στις επενδύσεις σε τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την παραγωγικότητα, την εμπορική αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές δυνατότητες, καθώς και την προστασία της Τράπεζας έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Ο δείκτης Κόστους προς Έσοδα διαμορφώθηκε σε 35%1,2, εντός του αναθεωρημένου στόχου μας για το έτος

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 38 μ.β. το Β’ τρίμηνο 2026, εντός του στόχου που έχουμε θέσει για το 2026, αντανακλώντας τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και τα ποσοστά κάλυψης από προβλέψεις που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς

Η απόδοση ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 15,5%1,2 (15,7% σε δημοσιευμένη βάση), σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το Β’ εξάμηνο 2026, μας επέτρεψε να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τον στόχο μας για το 2026 σε ποσοστό άνω του 15%, πριν από την αναπροσαρμογή για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1

Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας και η υψηλή κεφαλαιακή θέση παρέχουν λειτουργική ανθεκτικότητα και στρατηγική ευελιξία

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εκταμιεύσεις δανείων παρουσίασαν επιτάχυνση κατά το Β’ τρίμηνο 2026 (+20% περίπου σε τριμηνιαία βάση). Σε συνδυασμό με την ισχυρή επίδοση του Α’ τριμήνου 2026, παρά την εποχικότητα, η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε €2,1 δισ. από την αρχή του έτους το Α’ εξάμηνο 2026. Η ισχυρή δυναμική στις εκταμιεύσεις του Β’ τριμήνου 2026 προήλθε κυρίως από χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και συναλλαγών δομημένης χρηματοδότησης στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της ναυτιλίας

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6% ετησίως, χάρη στην αύξηση των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου κατά +8% ή +€3,8 δισ. σε ετήσια βάση, συνεπικουρούμενη την αυξημένη δραστηριότητα εταιρικών πελατών στα τέλη του Β’ τριμήνου 2026 (εκδόσεις ομολόγων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου). Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς στα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκε κατά περίπου 50 μ.β. από την αρχή του έτους, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια (FuM) αυξήθηκαν κατά σχεδόν €2 δισ., ενισχύοντας τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες

Το κόστος χρηματοδότησής μας παραμένει κάτω από τις 70 μ.β., στο χαμηλότερο επίπεδο της εγχώριας αγοράς, αντανακλώντας το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 2,4%, αποτυπώνοντας τη διατήρηση ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου το Β’ τρίμηνο 2026, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η ΕΤΕ διατηρεί παράλληλα έναν από τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης προβλέψεων στην Ευρώπη.

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