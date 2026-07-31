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ΜΟΥΣΙΚΗ

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31.07.2026 09:14

Paul McCartney: Μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury σε ηλικία 84 ετών

31.07.2026 09:14
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Στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury μπήκε για πρώτη φορά ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε ηλικία 84 ετών.

Σύμφωνα με την επιλογή των κριτών που ανακοινώθηκε σε τελετή στο Λονδίνο την Πέμπτη (30/7), ο μουσικός βρίσκεται ανάμεσα στους 12 καλλιτέχνες που διεκδικούν τη νίκη για το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από μουσικό σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία. Ανάμεσά τους είναι και πρωτοεμφανιζόμενοι υποψηφίοι όπως οι Raye, Jayde, Dove Ellis και Knats.

Ο ΜακΚάρτνεϊ είναι υποψήφιος για το 24ο άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Μαΐου.

Ο μουσικός έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν βρεθεί ποτέ στη λίστα των υποψηφίων, με τον folk καλλιτέχνη Μάρτιν Κάρτι να είναι ο μόνος που τον ξεπερνά, καθώς είναι έναν μήνα μεγαλύτερός του.

Το βραβείο Mercury καθιερώθηκε το 1992 και την πρώτη χρονιά το κέρδισαν οι Primal Scream για το άλμπουμ τους Screamadelica. Η φετινή τελετή θα επιστρέψει στο Νιούκασλ και θα πραγματοποιηθεί στη Utilita Arena στις 22 Οκτωβρίου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 09:37
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