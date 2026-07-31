Paul McCartney: Μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury σε ηλικία 84 ετών

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Στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Mercury μπήκε για πρώτη φορά ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε ηλικία 84 ετών.

Σύμφωνα με την επιλογή των κριτών που ανακοινώθηκε σε τελετή στο Λονδίνο την Πέμπτη (30/7), ο μουσικός βρίσκεται ανάμεσα στους 12 καλλιτέχνες που διεκδικούν τη νίκη για το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από μουσικό σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία. Ανάμεσά τους είναι και πρωτοεμφανιζόμενοι υποψηφίοι όπως οι Raye, Jayde, Dove Ellis και Knats.

Ο ΜακΚάρτνεϊ είναι υποψήφιος για το 24ο άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Μαΐου.

Paul McCartney is shortlisted for a Mercury Prize for first time… alongside Olivia Dean and Raye https://t.co/N8piK8Sfbk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2026

Ο μουσικός έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν βρεθεί ποτέ στη λίστα των υποψηφίων, με τον folk καλλιτέχνη Μάρτιν Κάρτι να είναι ο μόνος που τον ξεπερνά, καθώς είναι έναν μήνα μεγαλύτερός του.

Το βραβείο Mercury καθιερώθηκε το 1992 και την πρώτη χρονιά το κέρδισαν οι Primal Scream για το άλμπουμ τους Screamadelica. Η φετινή τελετή θα επιστρέψει στο Νιούκασλ και θα πραγματοποιηθεί στη Utilita Arena στις 22 Οκτωβρίου.

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