Paul McCartney: Για 24η φορά στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Σερ Πολ ΜαΚάρτνεϊ εξασφάλισε για 24η φορά νούμερο 1 άλμπουμ, καθώς το καινούριο του έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του επίσημου chart του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Ο πρώην σταρ των Beatles συνέχισε το ρεκόρ του ως ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης άλμπουμ με το The Boys Of Dungeon Lane, εξασφαλίζοντας συνολικά 24 κυκλοφορίες που έφτασαν στην κορυφή των charts στην καριέρα του.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχει επίσης βρεθεί στην κορυφή των charts ως σόλο καλλιτέχνης έξι φορές.

Το νέο του άλμπουμ κυκλοφόρησε έξι δεκαετίες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στην κορυφή των charts με το ντεμπούτο άλμπουμ των Beatles, Please Please Me του 1963.

Έχει φτάσει 15 φορές στο νούμερο ένα ως μέλος των Beatles, δύο με τους Wings, ένα μαζί με την τότε σύζυγό του Λίντα ΜαΚάρτνεϊ, γεγονός που τον καθιστά τον καλλιτέχνη που έφτασε τις περισσότερες φορές στην κορυφή των charts στην ιστορία.

Το άλμπουμ The Boys Of Dungeon Lane που κυκλοφόρησε στις 29 Μαϊου βασίζεται στις αναμνήσεις του από τα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ.

Το άλμπουμ φέρει τον τίτλο δρόμου στην περιοχή Σπικ της πόλης, κοντά στο σημείο όπου μεγάλωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο κιθαρίστας Beatles, Τζορτζ Χάρισον. Ο δρόμος συνορεύει με το αεροδρόμιο της πόλης το οποίο μετονομάστηκε σε Τζον Λένον το 2001.

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