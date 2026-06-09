Θάνος Πετρέλης: «Θα δεχτώ το κοπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα» (Video)

Τον Θάνο Πετρέλη συνάντησε δημοσιογράφος του «Breakfast@Star» λέγοντάς του -μεταξύ άλλων- ότι μοιάζει με… αρχαίο Έλληνα, ένα κοπλιμένο που ο τραγουδιστής, μάλιστα, αποδέχτηκε.

«Ασχολείστε και με τη γυμναστική, βλέποντάς σας είστε σαν αρχαίος Έλληνας» είπε ο δημοσιογράφος με τον Θλανο Πετρέλη να απαντά: «Τα παραλές, αλλά θα δεχτώ το κοπλιμέντο».

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς προέκυψε τόσο η συνάντησή του με τον Νίνο όσο και οι φωτογραφίες που ανάρτησε ο τελευταίος στα social media, με τους δύο καλλιτέχνες να δείχνουν το σώμα τους.

«Κάναμε πλάκα, βρεθήκαμε γιατί μένουμε σχετικά κοντά και θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά. Λέγαμε για το κομμάτι μου, που έχει κάνει αυτή την αναβίωση και στο τέλος μου είπε να βγάλουμε μία φωτογραφία, να κάνουμε κάτι για πλάκα» τόνισε.

Ο Νίνο δημοσίευσε τη Δευτέρα δύο κοινές εικόνες του με τον Θάνο Πετρέλη, γράφοντας: «Βάλτε λεζάντα εσείς».

Διαβάστε επίσης:

Μαντόνα: Βάζει… φωτιά με τις ερωτικές σκηνές στο βιντεοκλίπ του νέου της άλμπουμ (Video)

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

Βρισηίδα Ανδριώτου: Μίλησα για να συμμετέχω στο «Emily in Paris» αλλά έψαχναν κομπάρσους (Video)







