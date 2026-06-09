Βρισηίδα Ανδριώτου: Μίλησα για να συμμετέχω στο «Emily in Paris» αλλά έψαχναν κομπάρσους (Video)

Για τη συμμετοχή της στο My Style Rocks μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

«Μου άρεσε όταν ήμουν στο My Style Rocks. Βέβαια πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνο το τρίμηνο σαν παίκτρια. Ήμουν ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, 21 χρονών, δεν ήξερα κανέναν στην Αθήνα, δεν είχα καμία φίλη εδώ πέρα. Έπρεπε να τρέξω να βρω ρούχα με ένα μικρό budget για εφτά ημέρες και μετά να πηγαίνω στους κριτές να μου λένε “1”. Αν μπορούσαν να μου βάλουν 0 θα μου το έβαζαν» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα του Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας αποκάλυψε ότι συζήτησε για να συμμετέχει στη σειρά «Emily in Paris», ωστόσο, ο ρόλος που προοριζόταν για εκείνη ήταν κομπάρσου οπότε και δεν προχώρησε.

«Μίλησα να συμμετέχω κι εγώ στο Emily in Paris, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους. Και είπα ότι έχω εκπομπή εδώ, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος, για να φανεί μια πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει» τόνισε.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκάλυψε πως βρίσκεται σε σχέσητην οποία έχει επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε να την προστατεύσει.

«Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου, έχω έναν σύντροφο. Το έχω προσωπικό, το έχω έτσι κλείσει. Και γι’ αυτό είμαστε και καλά, μακριά από τα μάτια του κόσμου. Κάθε μέρα που τον γνώριζα είχε ένα τικ το οποίο είχα στο κεφάλι μου για έναν ιδανικό σύντροφο για εμένα. Είχε πολλά τικ, όλα τα τικ, δεν είχε κανένα red flag. Και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και περισσότερο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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