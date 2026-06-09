search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 09:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 08:45

Βρισηίδα Ανδριώτου: Μίλησα για να συμμετέχω στο «Emily in Paris» αλλά έψαχναν κομπάρσους (Video)

09.06.2026 08:45
andriotou-new

Για τη συμμετοχή της στο My Style Rocks μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

«Μου άρεσε όταν ήμουν στο My Style Rocks. Βέβαια πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνο το τρίμηνο σαν παίκτρια. Ήμουν ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, 21 χρονών, δεν ήξερα κανέναν στην Αθήνα, δεν είχα καμία φίλη εδώ πέρα. Έπρεπε να τρέξω να βρω ρούχα με ένα μικρό budget για εφτά ημέρες και μετά να πηγαίνω στους κριτές να μου λένε “1”. Αν μπορούσαν να μου βάλουν 0 θα μου το έβαζαν» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην κάμερα του Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας αποκάλυψε ότι συζήτησε για να συμμετέχει στη σειρά «Emily in Paris», ωστόσο, ο ρόλος που προοριζόταν για εκείνη ήταν κομπάρσου οπότε και δεν προχώρησε.

«Μίλησα να συμμετέχω κι εγώ στο Emily in Paris, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους. Και είπα ότι έχω εκπομπή εδώ, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος, για να φανεί μια πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει» τόνισε.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκάλυψε πως βρίσκεται σε σχέσητην οποία έχει επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε να την προστατεύσει.

«Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου, έχω έναν σύντροφο. Το έχω προσωπικό, το έχω έτσι κλείσει. Και γι’ αυτό είμαστε και καλά, μακριά από τα μάτια του κόσμου. Κάθε μέρα που τον γνώριζα είχε ένα τικ το οποίο είχα στο κεφάλι μου για έναν ιδανικό σύντροφο για εμένα. Είχε πολλά τικ, όλα τα τικ, δεν είχε κανένα red flag. Και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και περισσότερο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

H Σάρον Στόουν «εξυμνεί» το Euphoria: Θα έπρεπε να προβάλλεται στα Λύκεια και να το βλέπουν υποχρεωτικά οι γονείς

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγιναν για δεύτερη φορά γονείς

Ο Λιούις Χάμιλτον σπάει επιτέλους τη σιωπή του για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν μετά το Grand Prix του Μονακό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ble_ores_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αυτός, αυτή και τα βαγόνια στο πρώτο ατμοσφαιρικό βίντεο της νέας σειράς «Μπλε ώρες»

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αισιοδοξία Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν «σε δύο – τρεις μέρες» – Αποκλιμάκωση των συγκρούσεων Ιράν και Ισραήλ

aegean ire
BUSINESS

Νέα συνεργασία AEGEAN και Icelandair φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Ισλανδία

panathinaikos-olimpiakos-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Απογείωσε τα νούμερα της ΕΡΤ2 ο τρίτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

troxaio_thessaloniki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τροχόσπιτο συγκρούστηκε με ΙΧ – Δύο τραυματίες (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

Omar-Artan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

rodos dolofonia kalithies – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του - Η ασήμαντη αφορμή για τον καβγά

la dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Πατέρας σκότωσε τους 10χρονους δίδυμους γιους του και αυτοκτόνησε (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 09:23
ble_ores_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αυτός, αυτή και τα βαγόνια στο πρώτο ατμοσφαιρικό βίντεο της νέας σειράς «Μπλε ώρες»

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αισιοδοξία Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν «σε δύο – τρεις μέρες» – Αποκλιμάκωση των συγκρούσεων Ιράν και Ισραήλ

aegean ire
BUSINESS

Νέα συνεργασία AEGEAN και Icelandair φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Ισλανδία

1 / 3