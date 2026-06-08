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08.06.2026 17:47

Ο Λιούις Χάμιλτον σπάει επιτέλους τη σιωπή του για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν μετά το Grand Prix του Μονακό

08.06.2026 17:47
kardashian kim

Ο Λιούις Χάμιλτον μόνο καλά λόγια είχε να πει για την Κιμ Καρντάσιαν, για τη συνεχή υποστήριξή της, καθώς τελικά έσπασε τη σιωπή του για τη σχέση τους.

«Είναι καταπληκτικό που ήρθε αυτό το Σαββατοκύριακο για να δείξει την υποστήριξή της», δήλωσε με ενθουσιασμό σε συνέντευξή του την Κυριακή στο Γκραν Πρι του Μονακό 2026, αφού τερμάτισε δεύτερος στον αγώνα.

Ο σταρ της Φόρμουλα 1 σημείωσε ότι είχε «απίστευτη προσέλευση συνολικά» όσον αφορά τους φίλους και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Δεν ξέρω τι άλλο να πω», είπε ντροπαλά με ένα χαμόγελο. «Είναι εκπληκτικό να έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου και καλούς ανθρώπους να σε στηρίζουν. Το κάνει αυτό για μένα κάθε μέρα».

Η αγάπη του ζευγαριού ήταν έκδηλη καθώς ο Χάμιλτον δέχτηκε το τρόπαιό του και έστειλε ένα φιλί στην Καρντάσιαν καθώς τον επευφημούσε μέσα στο πλήθος.

Στο βίντεο που κοινοποίησε η F1, η σταρ των ριάλιτι φαίνεται να λάμπει από υπερηφάνεια καθώς ο αθλητής παρέλαβε το τρόπαιο.

Της έριξαν επίσης σαμπάνια καθώς ο Χάμιλτον ψέκασε ένα μπουκάλι στο πλήθος, γιορτάζοντας το επίτευγμά του.

Η 45χρονη Κιμ παρευρέθηκε στο Γκραν Πρι του Μονακό το 2026 με την αδερφή της Κλόε Καρντάσιαν. Ωστόσο, η συνιδρύτρια των Skims βρέθηκε σε δύσκολη θέση την Κυριακή, αφού αγνόησε έναν εμβληματικό δημοσιογράφο στην αγωνιστική εκδήλωση.

Ο δημοσιογράφος του Sky Sports, Μάρτιν Μπραντλ, πλησίασε τις αδερφές για μια σύντομη συνέντευξη πριν από την έναρξη του αγώνα — αλλά αφού ρώτησε την Κιμ πώς τα πάει, εκείνη τον αγνόησε και κοίταξε αλλού, σύμφωνα με ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

«Λοιπόν, δεν μιλάμε σήμερα», είπε ο απογοητευμένος Μπραντλ στους τηλεθεατές του — πυροδοτώντας ένα κύμα αντιδράσεων εναντίον της Κιμ στο διαδίκτυο.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 17:51
kardashian kim
LIFESTYLE

Ο Λιούις Χάμιλτον σπάει επιτέλους τη σιωπή του για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν μετά το Grand Prix του Μονακό

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