Ο Λιούις Χάμιλτον σπάει επιτέλους τη σιωπή του για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν μετά το Grand Prix του Μονακό

Ο Λιούις Χάμιλτον μόνο καλά λόγια είχε να πει για την Κιμ Καρντάσιαν, για τη συνεχή υποστήριξή της, καθώς τελικά έσπασε τη σιωπή του για τη σχέση τους.

«Είναι καταπληκτικό που ήρθε αυτό το Σαββατοκύριακο για να δείξει την υποστήριξή της», δήλωσε με ενθουσιασμό σε συνέντευξή του την Κυριακή στο Γκραν Πρι του Μονακό 2026, αφού τερμάτισε δεύτερος στον αγώνα.

Ο σταρ της Φόρμουλα 1 σημείωσε ότι είχε «απίστευτη προσέλευση συνολικά» όσον αφορά τους φίλους και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

The moment Lewis Hamilton

gently moved Kim Kardashian to a

different spot so they could both

get a clear view of each other 😭

what a scene at the Monaco GP 😅#LewisHamilton #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/4FKS3llwQP — Mugiwara Luffy (@Toretto44Offcl) June 8, 2026

«Δεν ξέρω τι άλλο να πω», είπε ντροπαλά με ένα χαμόγελο. «Είναι εκπληκτικό να έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου και καλούς ανθρώπους να σε στηρίζουν. Το κάνει αυτό για μένα κάθε μέρα».

Η αγάπη του ζευγαριού ήταν έκδηλη καθώς ο Χάμιλτον δέχτηκε το τρόπαιό του και έστειλε ένα φιλί στην Καρντάσιαν καθώς τον επευφημούσε μέσα στο πλήθος.

😂 Kim Kardashian getting sprayed by champagne is the funniest thing that happened at the Monaco Grand Prix F1 today

🍾 🚿 pic.twitter.com/qhBByNAv0E — Great White North 🍁🇨🇦 (@MadeInCanada_eh) June 7, 2026

Στο βίντεο που κοινοποίησε η F1, η σταρ των ριάλιτι φαίνεται να λάμπει από υπερηφάνεια καθώς ο αθλητής παρέλαβε το τρόπαιο.

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I June 7, 2026

Της έριξαν επίσης σαμπάνια καθώς ο Χάμιλτον ψέκασε ένα μπουκάλι στο πλήθος, γιορτάζοντας το επίτευγμά του.

Η 45χρονη Κιμ παρευρέθηκε στο Γκραν Πρι του Μονακό το 2026 με την αδερφή της Κλόε Καρντάσιαν. Ωστόσο, η συνιδρύτρια των Skims βρέθηκε σε δύσκολη θέση την Κυριακή, αφού αγνόησε έναν εμβληματικό δημοσιογράφο στην αγωνιστική εκδήλωση.

Kim Kardashian blasted by Formula 1 fans as ‘rude’ after ignoring famed F1 reporter Martin Brundle before her security guards push him away.



“Kim, Martin Brundle Sky F1 how are you today?…Urh you don’t need to push me mate!” pic.twitter.com/4W0UfGdeDB June 7, 2026

Ο δημοσιογράφος του Sky Sports, Μάρτιν Μπραντλ, πλησίασε τις αδερφές για μια σύντομη συνέντευξη πριν από την έναρξη του αγώνα — αλλά αφού ρώτησε την Κιμ πώς τα πάει, εκείνη τον αγνόησε και κοίταξε αλλού, σύμφωνα με ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

«Λοιπόν, δεν μιλάμε σήμερα», είπε ο απογοητευμένος Μπραντλ στους τηλεθεατές του — πυροδοτώντας ένα κύμα αντιδράσεων εναντίον της Κιμ στο διαδίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

Ίντρις Έλμπα: Το κοινό δεν θα δεχόταν ποτέ έναν μαύρο ηθοποιό ως Τζέιμς Μποντ: «Αυτό δεν αρέσει στην κουλτούρα τους»

Νικολέττα Ράλλη: Λύγισε on air για τον θάνατο του πατέρα της – «Δεν υπήρχε ασθένεια, δεν μάθαμε ποτέ» (Video)

Γέννησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο με το νεογέννητο