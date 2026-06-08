Γέννησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο με το νεογέννητο

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, το βράδυ του Σαββάτου (6/6), με τους δυο τους να διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, κρατώντας αγκαλιά τον νεογέννητο γιο τους.

Τη χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκαν οι ίδιοι μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές με το μωρό τους.

«Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της.

Ολόκληρη η ανάρτηση που δημοσίευσε το ζευγάρι

Μετά από 25 ώρες αγωνίας.

25 ώρες ελπίδας…

25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας.

25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί.

25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη.

Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος.

Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί.

Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες.

Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά.

Και σήμερα είμαι ήσυχη.

Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο.

Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ.

Στην αγκαλιά μας.

Και να έχω δίπλα μου εκείνον.

Το στήριγμά μου.

Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης.

Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο.

Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις.

Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου.

Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν.

Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου.

Σε περιμέναμε μια ζωή.

Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 🩵

6/6/2026

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