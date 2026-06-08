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08.06.2026 09:32

Ερωτευμένη η Αφροδίτη Γραμμέλη – Ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της σε βραδινή έξοδο (Photo)

08.06.2026 09:32
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Nέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό η Αφροδίτη Γραμμέλη η οποία έχει βρει τον έρωτα στα μάτια του Γιώργου Τζαβάρα ο οποίος εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η δημοσιογράφος δεν κρύβει, μάλιστα, τη νέα αυτή συνθήκη στη ζωή της, επισημαίνοντας ότι αν και πρόκειται για μια νέα σχέση, αυτό οπου ζει, είναι πολύ έντονο και την κάνει ευτυχισμένη.

Έχοντας αποκτήσει, πια, έναν πιο εξωστρεφή χαρακτήρα στα social media, η Αφροδίτη Γραμμέλη μοιράζεται στιγμιότυπα μαζί του. Στο πιο πρόσφατο, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά σε βραδινή τους έξοδο.

«Ο Γιώργος ήρθε στη ζωή μου πολύ πρόσφατα και παρόλο που δεν είμαστε καιρό μαζί, είναι πολύ έντονο και όμορφο και το απολαμβάνω. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος για τον οποίο είμαι πολύ περήφανη. Είναι ένας άνθρωπος πειθαρχημένος, από σοβαρή οικογένεια, τον σέβομαι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Σε αυτή την ηλικία όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα γιατί υπάρχει εμπειρία και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει ούτε πίεση ούτε αγωνία για το μέλλον. Ήταν κεραυνοβόλος»,δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται».

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