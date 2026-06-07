Γαβαλάς για GNTM: «Τύραννος η Ζενεβιέβ, πυγολαμπίδα η Ηλιάνα – “Χορτάρι” εγώ και η Μπέττυ» (Videos)

Για το GNTM, αλλά και τον έρωτα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Το θέμα είναι ότι η Ζενεβιέβ είναι τύραννος. Τύραννος με την καλή έννοια βέβαια. Η Ηλιάνα είναι η πυγολαμπίδα και εγώ και η Μπέττυ είμαστε το “χορτάρι”. Μας πατάνε, μας κάνουνε ό,τι θέλουνε. Και έχουμε και τον Άγγελο που μας ποτίζει. Δηλαδή τι να σου πω τώρα, είμαστε ένας κήπος», είπε ο γνωστός σχεδιαστής για το ριάλιτι μόδας.

»Φέτος νομίζω ότι θα είναι η χρονιά του GNTM, πραγματικά. Όχι ότι δεν ήταν πέρυσι, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, δεν είχαμε ίντριγκες, δεν είχαμε τσακωμούς, τα παιδιά ήταν μια χαρά, φέτος έχουμε πολύ ωραίο πρωτόπλασμα, για μένα. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό. Να πάρεις ένα παιδί, το οποίο να έχει ένα χαρακτήρα, να ‘χει ένα ωραίο body language. Γιατί όλο αυτό παίζει ρόλο», πρόσθεσε.

«Με τον δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει»

Όσον αφορά το ρόλο του έρωτα στη ζωή του, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα, σε έναν άνθρωπο μεσήλικα, εβδομήντα-πέντε χρονών, τι ρόλο μπορεί να παίξει; Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ούτε ένα χάπι, ούτε ένα σιρόπι, ούτε μια βιταμίνη, γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά. Με τον δικό μου τρόπο, έχω αγαπήσει, αγαπάω, και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι…».

»Αλλά όχι με την έννοια του ξέρεις… “παρατάω τα πάντα, και φεύγω”. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους, και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα, με κάτι ερωτικό. Η πειθαρχία μου είναι αυτή που με σώζει και με καταστρέφει. Δεν ξέρω τι να πω… αλλά είμαι καλά», εξήγησε.

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