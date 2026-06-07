search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 17:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 16:46

Γαβαλάς για GNTM: «Τύραννος η Ζενεβιέβ, πυγολαμπίδα η Ηλιάνα – “Χορτάρι” εγώ και η Μπέττυ» (Videos)

07.06.2026 16:46
gavalas

Για το GNTM, αλλά και τον έρωτα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Το θέμα είναι ότι η Ζενεβιέβ είναι τύραννος. Τύραννος με την καλή έννοια βέβαια. Η Ηλιάνα είναι η πυγολαμπίδα και εγώ και η Μπέττυ είμαστε το “χορτάρι”. Μας πατάνε, μας κάνουνε ό,τι θέλουνε. Και έχουμε και τον Άγγελο που μας ποτίζει. Δηλαδή τι να σου πω τώρα, είμαστε ένας κήπος», είπε ο γνωστός σχεδιαστής για το ριάλιτι μόδας.

»Φέτος νομίζω ότι θα είναι η χρονιά του GNTM, πραγματικά. Όχι ότι δεν ήταν πέρυσι, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, δεν είχαμε ίντριγκες, δεν είχαμε τσακωμούς, τα παιδιά ήταν μια χαρά, φέτος έχουμε πολύ ωραίο πρωτόπλασμα, για μένα. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό. Να πάρεις ένα παιδί, το οποίο να έχει ένα χαρακτήρα, να ‘χει ένα ωραίο body language. Γιατί όλο αυτό παίζει ρόλο», πρόσθεσε.

«Με τον δικό μου τρόπο έχω αγαπήσει»

Όσον αφορά το ρόλο του έρωτα στη ζωή του, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα, σε έναν άνθρωπο μεσήλικα, εβδομήντα-πέντε χρονών, τι ρόλο μπορεί να παίξει; Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ούτε ένα χάπι, ούτε ένα σιρόπι, ούτε μια βιταμίνη, γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά. Με τον δικό μου τρόπο, έχω αγαπήσει, αγαπάω, και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι…».

»Αλλά όχι με την έννοια του ξέρεις… “παρατάω τα πάντα, και φεύγω”. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους, και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα, με κάτι ερωτικό. Η πειθαρχία μου είναι αυτή που με σώζει και με καταστρέφει. Δεν ξέρω τι να πω… αλλά είμαι καλά», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης:

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

«Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές»: Το αντίο του Αντίνοου Αλμπάνη στο «Maestro» και το ευχαριστώ

Πασχαλίδης για γυναικοκτονίες: «Μάθετε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες – Δεν σας ανήκουν τα κορίτσια» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christodoulidis_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία – Κύπρος: Υπογράφουν συμφωνία για ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί

spiti-katazitoumenou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: ΕΛ.ΑΣ και Ιντερπόλ συνέλαβαν ομογενή που καταζητείται για φόνο στην Αυστραλία από το 1999

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Μακριά η αυτοδυναμία για την ΝΔ, ένας στους 4 του ΠΑΣΟΚ βλέπει καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη

fotia_pirosvestiki_2106_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μώλου – Συνεχίζεται η κατάσβεση στα Φάρσαλα

maestro-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το spoiler του Χάρη Δούκα για το «Maestro»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

seismos_main
ΕΛΛΑΔΑ

Και δεύτερος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, τι λένε Παπαζάχος, Γκανάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 17:52
christodoulidis_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία – Κύπρος: Υπογράφουν συμφωνία για ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί

spiti-katazitoumenou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: ΕΛ.ΑΣ και Ιντερπόλ συνέλαβαν ομογενή που καταζητείται για φόνο στην Αυστραλία από το 1999

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Μακριά η αυτοδυναμία για την ΝΔ, ένας στους 4 του ΠΑΣΟΚ βλέπει καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη

1 / 3