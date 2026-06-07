Πασχαλίδης για γυναικοκτονίες: «Μάθετε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες – Δεν σας ανήκουν τα κορίτσια» (Video)

Νέο ηχηρό μήνυμα, με αφορμή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, έστειλε κατά τη διάρκεια συναυλίας του ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τον σπουδαίο καλλιτέχνη να τοποθετείται με αφορμή την άγρια γυναικοκτονία που σόκαρε το παναελλήνιο και να τονίζει ότι η ευθύνη δεν πρέπει να μεταφέρεται στα κορίτσια αλλά στην ανατροφή των αγοριών.

Οι γονείς -τόνισε ο τραγουδιστής- οφείλουν από νωρίς να διδάσκουν στα παιδιά τους τον σεβασμό και την ισότητα, αντί να περιορίζονται σε συμβουλές προστασίας προς τις κόρες τους.

«Όσοι έχετε αγόρια… δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες, να τελειώνουμε. Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι “είσαι μαλ@κας”. Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι “δεν σου ανήκουν τα κορίτσια”».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε άμεσα το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral.

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