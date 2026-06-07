search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 12:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 11:07

Πασχαλίδης για γυναικοκτονίες: «Μάθετε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες – Δεν σας ανήκουν τα κορίτσια» (Video)

07.06.2026 11:07
pasxalidis_new

Νέο ηχηρό μήνυμα, με αφορμή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, έστειλε κατά τη διάρκεια συναυλίας του ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τον σπουδαίο καλλιτέχνη να τοποθετείται με αφορμή την άγρια γυναικοκτονία που σόκαρε το παναελλήνιο και να τονίζει ότι η ευθύνη δεν πρέπει να μεταφέρεται στα κορίτσια αλλά στην ανατροφή των αγοριών.

@mhnaa_s Κάθε γυναικοκτονία είναι μια υπενθύμιση ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία γιατί όταν μια γυναίκα φοβάται να ζήσει ελεύθερα, η κοινωνία έχει αποτύχει. #miltospasxalidis #foryou ♬ original sound – Μήνααα

Οι γονείς -τόνισε ο τραγουδιστής- οφείλουν από νωρίς να διδάσκουν στα παιδιά τους τον σεβασμό και την ισότητα, αντί να περιορίζονται σε συμβουλές προστασίας προς τις κόρες τους.

«Όσοι έχετε αγόρια… δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες, να τελειώνουμε. Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι “είσαι μαλ@κας”. Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι “δεν σου ανήκουν τα κορίτσια”».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε άμεσα το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral.

Διαβάστε επίσης:

Ρέμος για Παντελίδη: «Είδα το πρωί το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο – Έπαιρναν τηλέφωνο να δουν αν είμαι εγώ»

Αιμίλιος Χειλάκης: «Στην κηδεία της μητέρας μου πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει»

Οικονομάκου για τον «μυστικό» γάμο με τον Τσερέλα: «Πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alvania_diadilwseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Σώστε τη Νάρτα»: Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά του πολυτελούς θερέτρου του Τζάρεντ Κούσνερ

gynaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα: Προκλητικός ο 41χρονος δράστης, υποστήριξε ότι εκείνη άρχισε καβγά – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελετημένο έγκλημα

medouses new
ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό – Τι μαρτυρά η παρουσία τους και τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

ekskafeas (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης στη Λάρισα: Με εκσκαφέα έψαχνε η ΕΛ.ΑΣ. χρυσές λίρες που είχαν αποσπάσει (Video)

germanou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: H πρωτιά της Γερμανού και η αντίδραση μετά τις φήμες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

toyota
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό Toyota κάτω από 20.000 ευρώ είναι full hybrid με 116 ίππους – Καίει 3,7 lt/100km

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 12:32
alvania_diadilwseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Σώστε τη Νάρτα»: Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά του πολυτελούς θερέτρου του Τζάρεντ Κούσνερ

gynaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα: Προκλητικός ο 41χρονος δράστης, υποστήριξε ότι εκείνη άρχισε καβγά – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελετημένο έγκλημα

medouses new
ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό – Τι μαρτυρά η παρουσία τους και τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

1 / 3