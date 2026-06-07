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Ρέμος για Παντελίδη: «Είδα το πρωί το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο – Έπαιρναν τηλέφωνο να δουν αν είμαι εγώ»

07.06.2026 10:27
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Για την απώλεια του Παντελή Παντελίδη -με τον οποίο τους συνέδεε μεγάλη φιλία- και για το μοιραίο αυτοκίνητο που είχε πάρει από τον ίδιο λίγο καιρό πριν το δυστύχημα μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Τετ -α-τετ» του Τάσου Τρύφωνος ο Αντώνης Ρέμος.

«Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της. Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στη δριμεία κριτική που είχε δεχθεί ο Παντελής Παντελίδης για το τραγούδι με τα Κατεχόμενα της Κύπρου και την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο αδικοχαμένος τραγουδιστής. «Ήταν σαν μικρός μου αδερφός. Μερικά βράδια πριν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί με την Κύπρο, που είχε πει το τραγούδι με την γκόμενα και τα Κατεχόμενα. Τον λιθοβόλησαν. Ήταν πολύ φορτισμένος», είπε.

«Το αυτοκίνητο το αγόρασε ένα μήνα πριν. Μου το ζήτησε, δεν κάναμε χαρτιά και δεν πήρα λεφτά. Του άρεσε και εγώ ήθελα να αλλάξω. Από εκεί και πέρα, βγήκαν όλα αυτά τα μυθεύματα και η τρελή κοσμοθεωρία που κυκλοφόρησε», πρόσθεσε.

«Έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι»

«Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής… Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Θα είναι πάντα μέσα στη ψυχή μου. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποτρέψουμε και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω», είπε ο Αντώνης Ρέμος.

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