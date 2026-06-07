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07.06.2026 10:00

Αιμίλιος Χειλάκης: «Στην κηδεία της μητέρας μου πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει»

07.06.2026 10:00
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Το φτυάρι πήρε ο Αιμίλιος Χειλάκης στην κηδεία της μητέρας του και σκέπασε τα πόδια της για να μην κρυώνει, καθώς όπως δήλωσε, έτσι αισθάνθηκε πως έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή.

Ο ηθοποιός έχασε τη μητέρα του τον Ιανουάριο και εξομολογήθηκε πως ακόμα δεν έχει αποδεχτεί πως έχει φύγει από τη ζωή και αντιμετωπίζει την απώλειά της ως απουσία.

Πιο αναλυτικά, ο Αιμίλιος Χειλάκης εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο για τον θάνατο της μητέρας του: «Αυτό που θα πω, θα το καταλάβουν όσοι έχουν χάσει κάποιον γονιό. Εγώ ακόμη δεν έχω μπει στη φάση της απώλειας, είμαι στη φάση της απουσίας. Δεν έχω αποδεχθεί ότι έχει πεθάνει. Στην κηδεία, με βαθιά γνώση, πήρα το φτυάρι και σκέπασα τα πόδια της για να μην κρυώνει. Έτσι μου βγήκε».

Η είδηση για την απώλεια της μητέρας του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του ίδιου στο Instagram στις 15 Ιανουαρίου, στην οποία έγραφε: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».

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