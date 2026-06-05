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05.06.2026 11:06

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Έπαιξα στο «Emily in Paris» σαν βοηθητική ηθοποιός (Video)

05.06.2026 11:06
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Για τη συμμετοχή της στη σειρά «Emily in Paris» στη Μύκονο, ως βοηθητική ηθοποιός μίλησε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερα θετική συνεργασία και μια εμπειρία που -αν μη τι άλλο- θα θυμάται.

«Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός και ήταν μια χαρά. Είναι μια υπέροχη παραγωγή με καταπληκτικούς ηθοποιούς» είπε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

«Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο πάνω σε αυτό, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρασα πολύ όμορφα. Υπάρχει εχεμύθεια σε αυτές τις συνεργασίες. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες και το καστ ήταν άπειρα καλοί, άπειρα γλυκύτατοι και άπειρα επαγγελματίες» πρόσθεσε.

Ο τελευταίος κύκλος της σειράς γυρίστηκε στην Ελλάδα, ενώ μερικά από τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στους ανεμόμυλους της Μυκόνου, με την πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς και μέλη της παραγωγής του Netflix.

Το πρωί της Δευτέρας 19 Μαΐου, λίγο μετά τις 10:00, η ηθοποιός έφτασε στο σημείο όπου επρόκειτο να γυριστούν ορισμένες σκηνές.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:39
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