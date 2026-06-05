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05.06.2026 09:26

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)

05.06.2026 09:26
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Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην υποκριτική μίλησε η Χριστίνα Παππά, επισημαίνοντας ότι είναι κάτι που, πλέον, δεν αποκλείει. Τόνισε, δε, ότι είναι έτοιμη να πει το «ναι», αν αυτό που θα της προταθεί ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της.

«Ήρθε μόνο η παραγωγή του Emily in Paris στο μαγαζί, έκανε μία παραγγελία 80 πίτσες. Εδώ δεν παίζω στην Ελλάδα, θα παίξω στο Netflix; Γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως επειδή έχω δουλειά και τρέχω με τα μαγαζιά; Τώρα είμαι έτοιμη να πω το ναι, αν μου έρθει κάτι καλό, έτσι όπως το θέλω εγώ. Είμαι έτοιμη να ξαναγυρίσω» τόνισε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα δυσάρεστο περιστατικό που βίωσε στο παρελθόν όταν μια γυναίκα την απείλησε, με την υπόθεση να καταλήγει στις Αρχές. Όπψως υποστήριξε, μάλιστα, επρόκειτο για άτομο που η ίδια γνώριζε και που είχε εμπιστευτεί, κάτι που της στοίχισε, όπως χαρακτηριστικά λέει.

«Την πιάσανε, τη στείλανε στη χώρα της και την απέλασαν. Την έδιωξαν στη χώρα της. Ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά ξεπεράστηκε. Δεν μίλησα μαζί της και ούτε ήθελα. Πήγα στην αστυνομία και that’s it. Με απείλησε. Φοβήθηκα, γιατί είμαι τόσο αγαθή, που την έβαλα στο αυτοκίνητό μου και την πήγα στο σπίτι μου. Μετάνιωσα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:37
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