Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Είναι το λιμάνι μου και η χαρά μου – Πολύ σημαντικό να συναντάς τον άνθρωπο που αγαπάς» (Video)

Για την κοινή πορεία του στη ζωή με την Έφη Μουρίκη μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να συναντά κανείς τον άνθρωπο που θα αγαπήσει βαθιά.

Όπως τόνισε η σύζυγός του είναι το λιμάνι του, η χαρά του ο άνθρωπος με τον οποίο θέλει να περνά κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του.

Αναφερόμενος στον γάμο του με την Έφη Μουρίκη, τόνισε τη σημασία που έχει για τον ίδιο η παρουσία της στην καθημερινότητά του, λέγοντας:

«Είναι το λιμάνι μου, η διασκέδασή μου και η χαρά μου. Είναι πολύ σημαντικό να συναντάς τον άνθρωπο που αγαπάς» ανέφερε,μ μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημοσιότητα και τον διττό χαρακτήρα της αναγνωρισιμότητας.

«Η δημοσιότητα είναι κάτι τιμητικό αλλά και άτιμο θέμα στη ζωή μας. Μπορεί εύκολα μπορεί να σε ανεβάσει αλλά και να σε κατεβάσει» τόνισε.

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