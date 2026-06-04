Τα οικογενειακά καρέ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ για τα 5α γενέθλια της κόρης τους, Λίλιμπετ

Με αφορμή τα πέμπτα γενέθλια της κόρης τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξαν να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους νέες οικογενειακές φωτογραφίες.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η μικρή Λίλιμπετ εμφανίζεται να περπατά ξυπόλυτη στον κήπο, ενώ σε άλλο καρέ τη βλέπουμε στην αγκαλιά του πατέρα της, με τη μητέρα της να παρακολουθεί τη σκηνή χαμογελαστή.

«Το κορίτσι των ονείρων μας. Χαρούμενα 5α γενέθλια, Λίλι», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησής της στο Instagram.

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