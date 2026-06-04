Συγκλονίζει η Σάρον Στόουν: «Θα έκανα μαστεκτομή γιατί ίσως είχα καρκίνο και ο σύζυγός μου είπε ότι ήταν γελοίο – Εκεί τελείωσε ο γάμος μας» (Video)

Στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της κατά το παρελθόν αναφέρθηκε η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας ότι λόγω αυτής, συνειδητοποίησε ότι ο άνδρας που είχε στο πλευρό της, δεν ήταν εκείνος που η ίδια πίστευε.

Μιλώντας στο podcast «Person Who Believed in Me», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχαν βρεθεί κάποιοι όγκοι στο στήθος της, με τον γιατρό να τη συμβουλεύει να κάνει διπλή μαστεκτομή, καθώς το μέγεθός τους υποδήλωνε ότι ίσως επρόκειτο για καρκίνο. Αν και η ίδια, δεν πίστευε ότι έχει καρκίνο, πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην επέμβαση, ώστε να μη ρισκάρει τη ζωή της.

Η αντίδραση του συζύγου της, τότε, αποτέλεσε το μεγαλύτεο χτύπημα για εκείνη, καθώς εκείνος θεώρησε «γελοίο» το να κάνει μαστεκτομή, υποβαθμίζοντας εντελώς την πιθανότητα να βρεθεί σε κίνδυνο η ζωή της συζύγου του.

Αυτό ήταν και το τέλος, τόνισε η Σάρον Στόουν, επισημαίνοντας ότι την ίδια στιγμή πήρε την απόφαση να χωρίσει.

«Ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μου και είπε “Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνετε διπλή μαστεκτομή. Είναι πολύ σοβαρό. Συνήθως, όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε πριν καν ξεκινήσουμε ότι είναι καρκίνος”. Είπα “Δεν έχω καρκίνο”. Και εκείνος απάντησε “Δεν αποφασίζετε εσείς”. Του είπα “Εγώ αποφασίζω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή, γιατί δεν αστειεύομαι”», είπε αρχικά.

«”Αυτό είναι γελοίο” είπε κι έφυγε – Τότε αποφάσισα να χωρίσω»

«Ο σύζυγός μου είπε “Αυτό είναι γελοίο”, και σηκώθηκε κι έφυγε. Θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος. Όχι για το ότι ο καρκίνος μπορεί να με σκότωνε. Ο γιατρός του είπε “αν είχαμε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές, κάθισε κάτω”. “Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ”, του είπα. Ήταν το τέλος του γάμου. Στο δωμάτιο, εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία και ανόητη, επειδή έπαιρνα τις δικές μου αποφάσεις», τόνισε.

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Τελικά, οι όγκοι δεν ήταν καρκίνος και η ίδια δεν προχώρησε στην επέμβαση, αποκάλυψε στη συνέχεια. Όπως εξήγησε, πήγε στο νοσοκομείο για να της κάνουν βιοψία, ώστε να δουν τι έπρεπε να αφαιρέσουν και τότε οι γιατροί συνειδητοποίησαν πως είχε δίκιο και δεν ήταν καρκίνος.

«Πήγα στο νοσοκομείο, με άνοιξαν, έβγαλαν το μισό της αριστερής πλευράς και όταν συνήλθα ήταν 12 άτομα πάνω από το κρεβάτι μου και άνοιξα τα μάτια μου, αναρωτήθηκα τι συνέβαινε και μου είπαν ότι δεν είχα καρκίνο. Τους είπα “Σας το είπα, το ξέρω”. Μου έλεγαν “Είναι απίστευτο”» διηγήθηκε.

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