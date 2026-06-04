Λιάγκας: «Ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λαζόπουλος δεν έβρισκε θέατρο να παίξει – Ξεφτίλιζε τη Ντενίση και μετά την παρακαλούσε» (Video)

Ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά του Λάκη Λαζόπουλου παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του Πρωινού, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται στον γνωστό κωμικό, χρησιμοποιώντας σκληρούς χαρακτηρισμούς.

«Δήλωσα πως δεν έχω πιαστεί ποτέ στα χέρια με κάποιον, προφανώς και έχω τσακωθεί αλλά αν θες να ξεφτιλίσεις κάποιον το κάνεις με τα λόγια και τα επιχειρήματα. Πιάνεται από αυτό ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λάζόπουλος -γιατί για μένα ξεπεσμένος γελωτοποιός είναι- και λέει “ξεφτίλιζες ανθρώπους μικρός, το κάνεις και μεγάλος”. Ποιος το είπε τώρα αυτό; Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από τη Ντενίση. Έχτισε μια καριέρα χρόνων, ξεφτιλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ επιτυχημένη συνάδελφό του και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή δεν έβρισκε θέατρο να παίξει, ο άνθρωπος αυτός που ξεφτίλιζε τη Μιμή Ντενίση την παρακαλούσε κάποια στιγμή να κάνουν θεατρική σχολή μαζί. Τα ξέρετε αυτά; Θα σας τα πω εγώ» πρόσθεσε, εμφανώς αναστατωμένος.

Σηειώνεται ότι ο Γιώργος Λιάγκας και ο Λάκης Λαζόπουλος έχουν, πολλάκις, εκτοξεύσει βέλη εκατέρωθεν, μέσω των εκπομπών τους, με τους δυο τους να μην κατεβάζουν τους τόνους, όπως όλα δείχνουν…

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