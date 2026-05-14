search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 13:04

Γιώργος Λιάγκας: «Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε επίδειξη αλητείας – Μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια» (Video)

14.05.2026 13:04
liagkas-lazopoulos-new

Νέες διαστάσεις παίρνει η κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο, μετά το τελευταίο επεισόδιο του Al Tsantiri News και τη νέα αναφορά του ηθοποιού στον παρουσιαστή.

Δίνοντας την απάντησή του μέσα από το Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο για «εμμονικούς» και «κομπλεξικούς», χαρακτηρίζοντας τη στάση του απέναντί του «επίδειξη αλητείας», ενώ τον προκάλεσε να του κάνει η μήνυση, ώστε να αποδείξει και μέσω της νομικής οδού ότι, πράγματι, δέχεται επίθεση με παραποίηση των λέγομένων του, ώστε να δημιουργούνται λαθεμένες εντυπώσεις.

«Έχω βαρεθεί με τους εμμονικούς και τους κομπλεξικούς που με χτυπάνε στην τηλεόραση. Χθες, ο Λαζόπουλος, γι’ ακόμα μία φορά, σε μία επίδειξη αλητείας, εγώ δεν λέω ότι είναι αλήτης ο Λαζόπουλος, όμως, αυτό που κάνει είναι αλητεία, παραποίησε λεγόμενά μου…

Έκοψε, έραψε εκεί που το ήθελε, για να βάλει αυτό το αφήγημα που του αρέσει πάρα πολύ, ότι εγώ συνδέομαι με τον Μητσοτάκη και τον στηρίζω. Και ότι εγώ είμαι εναντίον των γονιών που θέλουν το δίκιο τους για τα Τέμπη. Αυτό είναι αλητεία. Το λέω ξεκάθαρα ότι είναι αλητεία και μακάρι να με μηνύσει, να πάμε στα δικαστήρια να το αποδείξω, γιατί απέναντί μου κάνει αλητεία ο κύριος Λαζόπουλος.

Αλητεία, αλητεία αυτό που κάνει! Βάζει, κόβει, ράβει ο Λαζόπουλος και αφού κόψει και ράψει, λέει αυτά που θέλει να πει. Δεν πειράζει, τον έχω μάθει, δεν με ενοχλεί. Υπάρχουν κι άλλοι κομπλεξικοί, κι άλλοι εμμονικοί απέναντί μου. Είναι 5-6, να βρεθούν όλοι μαζί, να κάνουν έναν σύλλογο εμμονικών και κομπλεξικών απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα… Να κάνουν και αρχιερεσίες κανονικά, πρόεδρο, ταμία… Για ταμίας θα ήταν πολύ καλός ο Λαζόπουλος» είπε χαρακτηριστικά.

Όσα είπε ο Λαζόπουλος για Λιάγκα στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε με το γνωστό καυστικό του χιούμορ τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ αυτών, και τον Γιώργο Λιάγκα με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει ο παρουσιαστής για τη Μάρια Καρυστιανού και την ίδρυση του νέου κόμματος.

«Το “εκμεταλλεύεται η Μαρία Καρυστιανού”. Το εκμεταλλεύεται, ναι, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται; Αυτή είναι η ερώτηση; Δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά, γι’ αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα; Θεωρείς σωστό για έναν άνθρωπο, που έχει χάσει το παιδί του, να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται;» διερωτήθηκε.

«Οι φιλίες, Γιώργο, βρίσκονται στο κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δυο άνθρωποι. Κατάλαβες γιατί σε λέω φίλο με τον Άδωνι; Μιλάτε την ίδια γλώσσα» συμπλήρωσε.

Η οργισμένη ανάρτηση στα social media

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μία ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram στην οποία δεν κατονομάζει, ωστόσο, τον Λάκη Λαζόπουλο… 

«Αλήτης. Υπηρέτης. Διαστρεβλωτής. Ξεφτιλισμένος. Ξέρει αυτός…» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

Σπύρος Παπαδόπουλος: «Ο κόσμος στον δρόμο μου ζητάει το “Στην Υγειά μας” – Σταμάτησα γιατί μετά από 18 χρόνια κουράστηκα» (Video)

Γιώργος Χριστοδούλου: «Κινδύνεψα να μείνω χωρίς δουλειά γιατί είπα πολλά “όχι” σε προτάσεις»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη – Δυσφορία Μαρινάκη

ouggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

1 / 3