Γιώργος Λιάγκας: «Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε επίδειξη αλητείας – Μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια» (Video)

Νέες διαστάσεις παίρνει η κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο, μετά το τελευταίο επεισόδιο του Al Tsantiri News και τη νέα αναφορά του ηθοποιού στον παρουσιαστή.

Δίνοντας την απάντησή του μέσα από το Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο για «εμμονικούς» και «κομπλεξικούς», χαρακτηρίζοντας τη στάση του απέναντί του «επίδειξη αλητείας», ενώ τον προκάλεσε να του κάνει η μήνυση, ώστε να αποδείξει και μέσω της νομικής οδού ότι, πράγματι, δέχεται επίθεση με παραποίηση των λέγομένων του, ώστε να δημιουργούνται λαθεμένες εντυπώσεις.

«Έχω βαρεθεί με τους εμμονικούς και τους κομπλεξικούς που με χτυπάνε στην τηλεόραση. Χθες, ο Λαζόπουλος, γι’ ακόμα μία φορά, σε μία επίδειξη αλητείας, εγώ δεν λέω ότι είναι αλήτης ο Λαζόπουλος, όμως, αυτό που κάνει είναι αλητεία, παραποίησε λεγόμενά μου…

Έκοψε, έραψε εκεί που το ήθελε, για να βάλει αυτό το αφήγημα που του αρέσει πάρα πολύ, ότι εγώ συνδέομαι με τον Μητσοτάκη και τον στηρίζω. Και ότι εγώ είμαι εναντίον των γονιών που θέλουν το δίκιο τους για τα Τέμπη. Αυτό είναι αλητεία. Το λέω ξεκάθαρα ότι είναι αλητεία και μακάρι να με μηνύσει, να πάμε στα δικαστήρια να το αποδείξω, γιατί απέναντί μου κάνει αλητεία ο κύριος Λαζόπουλος.

Αλητεία, αλητεία αυτό που κάνει! Βάζει, κόβει, ράβει ο Λαζόπουλος και αφού κόψει και ράψει, λέει αυτά που θέλει να πει. Δεν πειράζει, τον έχω μάθει, δεν με ενοχλεί. Υπάρχουν κι άλλοι κομπλεξικοί, κι άλλοι εμμονικοί απέναντί μου. Είναι 5-6, να βρεθούν όλοι μαζί, να κάνουν έναν σύλλογο εμμονικών και κομπλεξικών απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα… Να κάνουν και αρχιερεσίες κανονικά, πρόεδρο, ταμία… Για ταμίας θα ήταν πολύ καλός ο Λαζόπουλος» είπε χαρακτηριστικά.

Όσα είπε ο Λαζόπουλος για Λιάγκα στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε με το γνωστό καυστικό του χιούμορ τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ αυτών, και τον Γιώργο Λιάγκα με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει ο παρουσιαστής για τη Μάρια Καρυστιανού και την ίδρυση του νέου κόμματος.

«Το “εκμεταλλεύεται η Μαρία Καρυστιανού”. Το εκμεταλλεύεται, ναι, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται; Αυτή είναι η ερώτηση; Δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά, γι’ αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα; Θεωρείς σωστό για έναν άνθρωπο, που έχει χάσει το παιδί του, να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται;» διερωτήθηκε.

«Οι φιλίες, Γιώργο, βρίσκονται στο κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δυο άνθρωποι. Κατάλαβες γιατί σε λέω φίλο με τον Άδωνι; Μιλάτε την ίδια γλώσσα» συμπλήρωσε.

Η οργισμένη ανάρτηση στα social media

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μία ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram στην οποία δεν κατονομάζει, ωστόσο, τον Λάκη Λαζόπουλο…

«Αλήτης. Υπηρέτης. Διαστρεβλωτής. Ξεφτιλισμένος. Ξέρει αυτός…» έγραψε.

