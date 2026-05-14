Γιώργος Χριστοδούλου: «Κινδύνεψα να μείνω χωρίς δουλειά γιατί είπα πολλά “όχι” σε προτάσεις»

Για την καλλιτεχνική του πορεία και τις συνεργασίες του μίλησε ο Γιώργος Χριστοδούλου, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα υπήρξε πολύ επιλεκτικός στις προτάσεις που δεχόταν, διακινδυνεύοντας κάποιες φορές να μείνει και χωρίς δουλειά.

«Ήμουν τυχερός. Φέτος, όμως, κινδύνεψα να μείνω, γιατί ήμουν υπέρ το δέον εκλεκτικός και είπα πολλά “όχι”. Τώρα που μιλάμε, ακόμα δεν έχω κλείσει δουλειά για τον χειμώνα» είπε, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Gala, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία με τη σύζυγό του, Μαρία Προϊστάκη, τόνισε:

«Είναι φοβερά απαιτητικό κι αν δεν είναι καθαροί οι όροι με τους οποίους γίνεται αυτό, μπορείς να γίνεις με τον άλλον μαλλιά κουβάρια. Εμείς, μετά την πρώτη μας συνεργασία, αποφασίσαμε πρώτα απ’ όλα ότι δεν θα μιλάμε στο σπίτι για τη δουλειά και το έχουμε τηρήσει. Η Μαρία είναι η μούσα μου. Εκτός του ότι είμαστε ομάδα και νιώθω πως ο ένας κάπως συμπληρώνει τον άλλον, ειλικρινά αντλώ υλικό από εκείνη. Η αφορμή μου για να γράψω ένα έργο είναι ότι φαντάζομαι εκείνη σε έναν ρόλο. Είναι κομμάτι της έμπνευσης μου».

