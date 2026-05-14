TradeEstates: Άνοδος κερδών 19% το πρώτο τρίμηνο με ώθηση από εμπορικά πάρκα και logistics

Ισχυρή εκκίνηση για το 2026 κατέγραψε η Trade Estates, παρουσιάζοντας αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και καθαρών κερδών στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις από τον πληθωρισμό και η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία και την αγορά ακινήτων.

Η ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 13,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Αύξηση παρουσίασαν και τα έσοδα από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 7%. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών αποδίδεται κυρίως στις επιδόσεις των εμπορικών πάρκων αλλά και στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για σύγχρονους αποθηκευτικούς και logistic χώρους.

Θετική ήταν η εικόνα και σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) ανήλθαν στα 5,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,9%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 8,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,4% σε ετήσια βάση.

Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) της εταιρείας αυξήθηκε στα 347 εκατ. ευρώ ή 2,87 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 340 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας ενίσχυση 2,1%.

Το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας παρέμεινε σταθερό στα 661,1 εκατ. ευρώ, ενώ η μεικτή εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανήλθε στα 603 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική εκκίνηση της χρονιάς και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Όπως σημείωσε, η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας συνδέεται με τη συνεπή εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής αλλά και με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει η εταιρεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιδόσεις των εμπορικών πάρκων, τα οποία, όπως είπε, συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλή επισκεψιμότητα και αυξημένες πωλήσεις, παρά τις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics παραμένει ισχυρή, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν σε νέες υποδομές αποθήκευσης και διανομής προϊόντων.

Στελέχη της αγοράς ακινήτων σημειώνουν ότι ο κλάδος των logistics εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της αγοράς real estate στην Ελλάδα, καθώς η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των δικτύων διανομής ενισχύει τη ζήτηση για νέους αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών.

Η Trade Estates συνεχίζει να επενδύει σε ακίνητα που συνδέονται με το οργανωμένο λιανεμπόριο και τις υποδομές logistics, επιδιώκοντας τη διατήρηση σταθερών αποδόσεων και επαναλαμβανόμενων εσόδων σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία.

