Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Έντονη συζήτηση έχει προκληθεί στην Κύπρο μετά την αγορά του εγκαταλελειμμένου χωριού Τρόζενα στη Λεμεσό από Ισραηλινούς επενδυτές. Η υπόθεση έχει φέρει στο προσκήνιο ζητήματα πολεοδομικών σχεδίων, περιβαλλοντικών περιορισμών και ευρύτερων αντιδράσεων για την αγορά γης από ξένους.

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, επιβεβαίωσε ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες που αφορούν αποκατάσταση κατοικιών και τουριστική ανάπτυξη ήπιας μορφής στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη καμία έγκριση.

«Έχουν κατατεθεί σχέδια αίτησης για έκδοση πολεοδομικών αδειών που αφορούν την ανάπλαση και αποκατάσταση κάποιων κατοικιών, τη δημιουργία ενός συνοικισμού και ενός κατασκηνωτικού χώρου στην κοινότητα της Τρόζενας», σημείωσε ο κ. Τσουλόφτας.

Natura 2000 και περιβαλλοντικοί περιορισμοί

Ο ίδιος επισήμανε ότι η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αναφερόμενος στην κοιλάδα του Διαρίζου, στους καταρράκτες Τρόζενας – Γερόβασας και στο μεταλλικό γεφύρι της κοινότητας.

«Είναι μια περιοχή που προσελκύει φυσιολάτρες, πεζοπόρους και φωτογράφους. Οποιαδήποτε ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ήπιας μορφής και να διατηρεί τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουλόφτα, η Τρόζενα παραμένει εγκαταλελειμμένη από τη δεκαετία του 1990, ενώ δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και σήμερα δεν διαθέτει ούτε παροχή πόσιμου νερού.

Όπως δήλωσε, «Γίνεται μια προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων κατοικιών και δημιουργίας υποδομών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης».

Συζήτηση για την πώληση γης σε ξένους επενδυτές

Αναφορικά με το ζήτημα της πώλησης γης σε ξένους επενδυτές, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ξεκαθάρισε ότι το θέμα υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του οργανισμού.

«Το ζήτημα κατά πόσο είναι θεμιτό να πωλείται κυπριακή γη σε ξένους είναι ένα ευρύτερο θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν αφορά περιοχές στρατηγικής σημασίας, όπως τα κέντρα των πόλεων.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι δρόμοι προς την κοινότητα παραμένουν δημόσιοι, ενώ έκανε αναφορά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου πραγματοποιούνται λειτουργίες λίγες φορές τον χρόνο με τη συμμετοχή κατοίκων από γειτονικές περιοχές.

Η οπτική του επενδυτή και της τοπικής κοινότητας

Ο επιχειρηματίας Ουριέλ Κέρτις, που απέκτησε μεγάλο μέρος του χωριού για επενδυτικούς σκοπούς, δηλώνει ότι δεν αγόρασε την εκκλησία, η οποία δεν διατίθεται προς πώληση.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση μαζί με τον κοινοτάρχη Άρσους, Γιαννάκη Γιαννάκη, ανέφερε ότι επισκέφθηκε την Τρόζενα πριν από πέντε χρόνια και ερωτεύτηκε το χωριό. Όπως είπε, στόχος του είναι η δημιουργία ενός χώρου φιλοξενίας και χαλάρωσης, ενώ διευκρίνισε ότι το σχέδιο αφορά την κατασκευή 60 δωματίων και όχι κατοικιών.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης επανέλαβε ότι η εκκλησία ανήκει στη Μητρόπολη Πάφου και δεν πωλείται, σημειώνοντας ότι έγιναν μόνο παρεμβάσεις βελτίωσης με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του επενδυτή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 30 κατοικίες του χωριού, έχουν ήδη αγοραστεί από τους επενδυτές οι 17 από Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες. Όπως ανέφερε, η εγκατάλειψη οφειλόταν κυρίως στην έλλειψη υποδομών, ενώ για την ευρύτερη περιοχή σημείωσε: «Πριν γίνουν αυτά, το χωριό ήταν μια ζούγκλα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι έχουν φυτευτεί αμπελώνες για μελλοντικό οινοποιείο, ενώ η παλιά γέφυρα θα διατηρηθεί ως μουσειακό στοιχείο και θα κατασκευαστεί νέα για χρήση από το κοινό. Όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης για ρεύμα, νερό και οικοδομές βρίσκονται, όπως είπε, στο τελικό στάδιο, με την ανάπτυξη να υπόκειται στους περιβαλλοντικούς κανόνες λόγω Natura.

Αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο

Η υπόθεση της Τρόζενας έχει απασχολήσει και τον τουρκικό Τύπο, ο οποίος κάνει λόγο για «ισραηλινή κατοχή της Κύπρου».

Η εφημερίδα Milliyet αναφέρεται στην αυξανόμενη παρουσία Ισραηλινών επενδυτών στη «νότια Κύπρο», κάνοντας λόγο για «οικονομική κατοχή» και επισημαίνοντας ανησυχίες για πιθανές δημογραφικές και κοινωνικές μεταβολές.

Στο ίδιο δημοσίευμα, Τούρκοι αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι συνδέουν τις εξελίξεις με ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο περιορισμού της τουρκικής επιρροής.

Ο πρώην πρέσβης Ουλούτς Οζούλκερ χαρακτήρισε τις εξελίξεις «ατυχείς, αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρές», εκτιμώντας ότι η Τουρκία διαθέτει τα μέσα διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.

Παράλληλα, ακαδημαϊκοί που φιλοξενούνται στο δημοσίευμα περιγράφουν την Κύπρο ως «προκεχωρημένο φυλάκιο» δυτικών και ισραηλινών συμφερόντων, ενώ γίνεται αναφορά και σε ισχυρισμούς για διεύρυνση της συνεργασίας Λευκωσίας – Τελ Αβίβ πέρα από τις επενδύσεις, σε τομείς ασφάλειας και υποδομών.

