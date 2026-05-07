Αναβρασμός και πάλι στο Ιράν: Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ – Για «ανταλλαγή πυρών με τον εχθρό» κάνει λόγο η Τεχεράνη

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, 7/5, στην ευρύτερη περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του λιμανιού που βρίσκεται κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, εκρήξεις καταγράφηκαν και σε εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν στο νησί Κεσμ.

Antiaircraft fire seen over Iran’s capital, Tehran, a few moments ago. pic.twitter.com/wasn4eKTWs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026

Το Fox News απέδωσε τα χτυπήματα στα προαναφερθέντα σημεία στις ΗΠΑ επικαλούμενο αξιωματούχο, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τόνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει την επανέναρξη του πολέμου». Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμυνας στην Τεχεράνη.

NEW: US military just carried out strikes on Iran’s Qeshm Port and Bandar Abbas: Senior US official tells me, but this is NOT a restarting of the war.



MORE — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) May 7, 2026

Το Tansim επικαλέστηκε αρχικά αναφορές, που συνδέουν τις εκρήξεις με επιχειρήσεις του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, στο πλαίσιο προειδοποίησης προς πλοία για παράνομη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού», κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν πως είχε προηγηθεί επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ιρανικού τάνκερ, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο λιμάνι και στο νησί προκλήθηκαν από την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι σε «δύο drones». Παράλληλα, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι «εχθρικές μονάδες στα Στενά του Ορμούζ δέχτηκαν ιρανικά πυρά».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται το νησί να αποτέλεσε στόχο επίθεσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη στήριξη των ΗΠΑ. Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα».

WSJ: Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ αίρουν την απαγόρευση χρήσης βάσεων και εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ – Το τηλεφώνημα Σαλμάν σε Τραμπ












