ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 00:17
Απειλές Τραμπ σε ΕΕ: Εφαρμόστε την εμπορική συμφωνία μέχρι 4 Ιουλίου, αλλιώς έρχεται αύξηση δασμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη, 7/5, ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε προθεσμία έως την 4η Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από χώρες-μέλη της ΕΕ θα εκτοξευτούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στα χρονικά», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Επισημαίνοντας πως η ΕΕ οφείλει να μειώσει τους δασμούς της στο μηδέν, ο Τραμπ υπογραμμίζει: «Συμφώνησα να της δώσω (σ.σ. της ΕΕ) προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι δασμοί σε βάρος της θα εκτοξευτούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Τραμπ, συμφώνησαν ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». «Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό, δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα που θα μπορούσε να σκοτώσει εκατομμύρια», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

