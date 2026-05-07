WSJ: Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ αίρουν την απαγόρευση χρήσης βάσεων και εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ – Το τηλεφώνημα Σαλμάν σε Τραμπ

Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τον αμερικανικό στρατό, οι οποίοι είχαν επιβληθεί μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους, αφαιρόντας ένα εμπόδιο που είχε μπλοκάρει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να απελευθερώσει πλοία μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τώρα να επανεκκινήσει την επιχείρηση για την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων με ναυτική και αεροπορική υποστήριξη, την οποία είχε διακόψει μετά από 36 ώρες αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Δεν είναι σαφές πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αν και αξιωματούχοι του Πενταγώνου έδωσαν ένα χρονοδιάγραμμα ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ για το άνοιγμα του στενού βασίστηκε σε έναν τεράστιο στόλο αεροσκαφών για την προστασία των εμπορικών πλοίων από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθιστώντας τις βάσεις και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ κρίσιμες για την εκτέλεσή της.

Ωστόσο, η αποστολή πυροδότησε τη μεγαλύτερη διαμάχη στις στρατιωτικές σχέσεις Σαουδικής Αραβίας-Αμερικής τα τελευταία χρόνια, πυροδοτώντας μια σειρά από τηλεφωνικές κλήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ του Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου και αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης μιας μακροχρόνιας συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ουάσινγκτον και Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ μπλόκαραν τη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου των ΗΠΑ από τον αμερικανικό στρατό, αφού ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο ως αντίδραση στην επιχείρηση στο στενό, δήλωσαν Σαουδάραβες αξιωματούχοι. Οι Σαουδάραβες και άλλα κράτη του Κόλπου ανησυχούσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους προστάτευαν εν μέσω της κλιμάκωσης των μαχών, δήλωσαν.

Ο Τραμπ ανέστειλε την προσπάθεια, που ονομάζεται Project Freedom, το βράδυ της Τρίτης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο του βασιλείου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην οποία ο de facto Σαουδάραβας ηγέτης εξέφρασε τις ανησυχίες του και ενημέρωσε τον πρόεδρο για την απόφαση σχετικά με τους περιορισμούς στις βάσεις και τον εναέριο χώρο, δήλωσαν Σαουδάραβες αξιωματούχοι. Ο πρόεδρος προσπάθησε να κάνει τον ηγέτη του Κόλπου να υποχωρήσει, δήλωσαν. Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συμφώνησε να διακόψει την πρωτοβουλία κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών.

Η πρόσβαση στις βάσεις και τις υπερπτήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία αποκαταστάθηκε μετά από μια ακόμη τηλεφωνική κλήση μεταξύ των δύο ηγετών, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ δεν σχολίασαν αμέσως. Το Πεντάγωνο παρέπεμψε ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους συμμάχους της Αμερικής στον Κόλπο πριν από την έναρξη του Project Freedom, αλλά δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις συζητήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις βάσεις.

Οι περιορισμοί στην πρόσβαση των ΗΠΑ στις βάσεις και τις υπερπτήσεις στη Σαουδική Αραβία αναφέρθηκαν νωρίτερα από το NBC News.

Αξιωματούχοι της άμυνας που συμμετείχαν στη διαδικασία δήλωσαν ότι σε οποιαδήποτε επανέναρξη του Project Freedom, τα εμπορικά πλοία που συντονίζονται με τις ΗΠΑ θα κατευθύνονται μέσω ενός στενού μονοπατιού που έχει καθαριστεί από νάρκες υπό την προστασία αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Αφού η αποστολή ξεκίνησε αρχικά αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι: «Ως άμεσο δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο, έχουμε δημιουργήσει έναν ισχυρό κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο πάνω από το στενό».

«Αμερικανικά αντιτορπιλικά βρίσκονται επί τόπου, υποστηριζόμενα από εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και αεροσκάφη επιτήρησης, παρέχοντας 24ωρη επιτήρηση για ειρηνικά εμπορικά πλοία».

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε απάντηση στην προσπάθεια των ΗΠΑ να ανοίξουν το στενό. Ο μόνος λειτουργικός κόμβος εξαγωγής πετρελαίου της μοναρχίας του Κόλπου χτυπήθηκε.

Η Σαουδική Αραβία ανησύχησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα απαντούσαν αρκετά δυναμικά σε περαιτέρω επιθέσεις, αφού ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν, απέρριψε τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία και στα ΗΑΕ ως παρενόχληση χαμηλού επιπέδου. Ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ δήλωσαν και οι δύο ότι η εκεχειρία τηρείται.

Τα κράτη του Κόλπου ανησυχούν ότι το Ιράν μπορεί να εκλάβει το μήνυμα ότι μπορεί να τα χτυπήσει και να τη γλιτώσει. Το Ιράν αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις εναντίον των ΗΑΕ, αλλά προειδοποίησε για μια «συντριπτική απάντηση» εάν ληφθούν μέτρα από τη μοναρχία του Κόλπου εναντίον του.

