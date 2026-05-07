ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 22:40
Μάχη στήθος με στήθος για Τσίπρα-Καρυστιανού – Ποιος προηγείται

Μάχη στήθος με στήθος θα δώσουν στις επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καρυστιανού με τον Αλέξη Τσίπρα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.

Στις δημοσκοπήσεις της Pulse και της MRB η Μαρία Καρυστιανού διατηρεί προβάδισμα λίγων μονάδων έναντι του πρώην Πρωθυπουργού.

Τα ποσοστά, ωστόσο, αυτών που δηλώνουν με βεβαιότητα ότι θα ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα είναι ελαφρώς υψηλότερα, καθώς στην περίπτωση της Μαρία Καρυστιανού φαίνεται περιμένουν τις ανακοινώσεις για αποσαφηνιστεί το στίγμα του κόμματος της.

Αρκέτα πίσω βρίσκεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο δυνητικά  ποσοστά του παραμένουν υπολογίσιμα.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της MRB 23, 2% δηλώνει ότι «θα ψηφίσει» ή «μάλλον θα ψηφίσει» το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα:

  • 11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»
  • 12,1% «μάλλον»
  • 15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
  • 57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω

Στην ίδια δημοσκόπηση το 25,1% των ερωτηθέντων λέει ότι «θα ψηφίσει» ή «μάλλον θα ψηφίσει» το κόμμα Καρυστιανού.

  • 6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»
  • 18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»
  • 18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
  • 49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Το 13,3% των ερωτηθέντων λέει ότι «θα ψηφίσει» ή «μάλλον θα ψηφίσει» το κόμμα Σαμαρά.

  • 3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»
  • 9,8% «μάλλον»
  • 15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»
  • 67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»

Στη δημοσκόπηση της Pulse το 20% ερωτηθέντων δήλωσε ότι «θα ψηφίσει» «μάλλον θα ψηφίσει» το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αντίστοιχα, το 21% δηλώνει ότι «θα ψηφίσει» «μάλλον θα ψηφίσει» το κόμμα Καρυστιανού.

Την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς κινείται στο 12%.

