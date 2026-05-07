Χρησμός Μητσοτάκη για τις εκλογές – «Πάντως μετά τη ΔΕΘ» είπε στους βουλευτές της ΝΔ, καμία αναφορά σε «άνοιξη του 27»

Η πιο… «χρήσιμη» πληροφορία από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και αυτή που κάνει τους γαλάζιους βουλευτές – και όχι μόνο – να είναι σε ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, βγήκε με τη λήξη της διαδικασίας. Προφανώς και είχε ενδιαφέρον τι ειπώθηκε από τους βουλευτές, τους υπουργούς και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πολύωρη ανάλυση της πολιτικής κατάστασης, των προβλημάτων της κυβέρνησης και της περαιτέρω πορείας της παράταξης.

Αλλά, με την (εμφανώς) αγωνιώδη παρέμβαση του βουλευτή Βασίλη Υψηλάντη προέκυψε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ατάκα του πρωθυπουργού, ακριβώς όταν αναχωρούσαν από την αίθουσα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

«Πρόεδρε δεν μας είπατε όμως για τις εκλογές» φώναξε προς τον κ. Μητσοτάκη ο βουλευτής Δωδεκανήσων, με σχεδόν όλους τους συναδέλφους του να στρέφουν το κεφάλι στον πρωθυπουργό για την απάντηση.

«Σίγουρα πάντως μετά τη ΔΕΘ» απάντησε χωρίς περιστροφές εκείνος, γνωρίζοντας προφανώς ότι η δήλωσή του αυτή ανοίγει την κουβέντα για τον ακριβή χρόνο τωνεκλογών.

«Μετά τη ΔΕΘ» σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα – αν υπήρχε ποτέ δηλαδή – να στηθούν αυτόν τον Ιούνιο οι κάλπες, αλλά δεν είναι πλέον «τοτέμ» η άνοιξη του 2027. Ήτοι, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ΔΕΘ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν επανέλαβε το κλασικό «την άνοιξη του 27», άρα τα σενάρια περί του ερχόμενου φθινοπώρου μάλλον ενισχύονται, παρά αποδυναμώνονται.

Μάλιστα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είπε «έχουμε πολλούς μήνες ως τις εκλογές», αλλά απέφυγε να επαναλάβει την παλαιότερη δήλωση περί άνοιξης του 2027 ή εξάντλησης της θητείας.

Χωρίς και πάλι να σημαίνουν όλα αυτά ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Άλλωστε η δήλωσή του επιφέρει ένα πρακτικό και σοβαρό αποτέλεσμα: Οι βουλευτές, οι υπουργοί και τα στελέχη θα κινητοποιηθούν ακόμα και πιο έντονα πλέον.

