Pulse: Πτώση 1,5% για ΝΔ, στα ίδια το ΠΑΣΟΚ – Δεν χρειάζονται άλλα μέτρα λέει μόλις το 8%

Tις προθέσεις των πολιτών απέναντι σε τρία νέα κόμματα που πρόκειται να εισέλθουν το επόμενο διάστημα στον πολιτικό στίβο, καταγράφει δημοσκόπηση της Pulse, την οποία παρουσίασε η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Επιπλέον, στην έρευνα αποτυπώνεται η ανησυχία των πολιτών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι συνέπειές της στην καθημερινότητα.

Στην αξιολόγηση των πολιτών μπαίνουν επίσης τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης και απαντούν στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν τα υπό δημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην πρόθεση ψήφου, η έρευνα της Pulse παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία με απώλειες σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας (29,5% έναντι 31% που συγκέντρωνε στην προηγούμενη δημοσκόπηση), διατηρώντας ωστόσο τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (15 ποσοστιαίες μονάδες), το οποίο παραμένει στο 14,5%.

«Όχι» στα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα

Τσίπρας και Καρυστιανού παρουσιάζουν ποσοστά αποδοχής περίπου στο 20%, ενώ το «κόμμα» Σαμαρά βρίσκεται στο 12%. Ταυτόχρονα, απώλειες φαίνεται να έχουν όλα τα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή.

Ανησυχία για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Στην έρευνα της Pulse αποτυπώνεται το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούν και για ποιον τομέα. Οι συνέπειες στην οικονομία είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο, ενώ το ενδεχόμενο μίας εμπλοκής σε στρατιωτικό επίπεδο, καταγράφει χαμηλό ποσοστό.

Στο μικροσκόπιο τα μέτρα της κυβέρνησης

Μόνο 8% θεωρεί ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Επίσης, ένας 40% θεωρεί σε λάθος κατεύθυνση τις κινήσεις της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία

Απώλειες της τάξεως του 1,5%, σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, καθώς από το 31% έπεσε στο 29,5% στην πρόθεση ψήφου με κατανομή. Η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ παραμένει μεγάλη, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δείχνει να αποκομίζει κέρδη από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας.

Την ίδια εικόνα, με παγιωμένα ποσοστά, παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δείχνουν εγκλωβισμένα.

