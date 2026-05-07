07.05.2026 21:24

Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η χειρουργική επέμβαση στο 12χρονο αγοράκι ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές ώρες.

Οι χειρουργοί στο νοσοκομείο Παίδων υπέβαλαν το παιδί σε κρανιεκτομή και ο 12χρονος τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή στη ΜΕΘ. Η κατάσταση του εκτιμάται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχαλη Γιαννακό, το παιδί φαίνεται να έχει κερδίσει την πρώτη μάχη, χάρη στον τιτάνιο αγώνα των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ωστόσο τα πρώτα 24 ώρα παραμένουν κρίσιμα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το αγόρι έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό πόδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση και υπεράνθρωπες προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του.

Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση επείγουσας διακομιδής με μονάδα του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία γιατρών του νοσοκομείου και με τη βοήθεια της αστυνομίας, η οποία άνοιγε τον δρόμο ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά στο Νοσοκομείο Παίδων όπου κινητοποιήθηκε άμεσα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Μετά τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των βαριών κρανιοεγκεφαλικών τραυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 12χρονος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Πέμπτης όταν φέρεται να έπεσε με το πατίνι του πάνω σε διερχόμενο όχημα και να συγκρούστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς το κράνος που φορούσε έφυγε από το κεφάλι του.

