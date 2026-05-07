Στο χειρουργείο ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο – Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ο 12χρονος που τραυματίστηκε βαριά το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, ενώ κινούνταν με το πατίνι του.

Μετά την αρχική σταθεροποίηση και εκτεταμένη διαγνωστική προσέγγιση στο Θριάσιο μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρού, διασωληνωμένο στο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και αξονική τομογραφία, ενώ αξιολογήθηκε από χειρουργό, νευροχειρουργό και ορθοπεδικό.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα θώρακος, αμφοτερόπλευρο πνευμοθώρακα και κάταγμα στο αριστερό κάτω άκρο. Η συνολική κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βαριά.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε χειρουργική επέμβαση. Οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν ότι η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι στον Ασπρόπυργο

Το παιδί φαίνεται, κατά τις πρώτες πληροφορίες, να παραβίασε στοπ ενώ κινούνταν με το πατίνι του σε δρόμο στον Ασπρόπυργο και να έπεσε σε άλλο αμάξι. Φορούσε κράνος το οποίο τού έφυγε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

