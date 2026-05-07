search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.05.2026 17:58

Στο χειρουργείο ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο – Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

07.05.2026 17:58
aglaia_KURIAKOU

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ο 12χρονος που τραυματίστηκε βαριά το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, ενώ κινούνταν με το πατίνι του.

Μετά την αρχική σταθεροποίηση και εκτεταμένη διαγνωστική προσέγγιση στο Θριάσιο μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρού, διασωληνωμένο στο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και αξονική τομογραφία, ενώ αξιολογήθηκε από χειρουργό, νευροχειρουργό και ορθοπεδικό.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα θώρακος, αμφοτερόπλευρο πνευμοθώρακα και κάταγμα στο αριστερό κάτω άκρο. Η συνολική κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βαριά.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε χειρουργική επέμβαση. Οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν ότι η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι στον Ασπρόπυργο

Το παιδί φαίνεται, κατά τις πρώτες πληροφορίες, να παραβίασε στοπ ενώ κινούνταν με το πατίνι του σε δρόμο στον Ασπρόπυργο και να έπεσε σε άλλο αμάξι. Φορούσε κράνος το οποίο τού έφυγε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

«Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη» – Τι όπλισε το χέρι του Κώστα Παρασύρη; Kαθηγητής Εγκληματολογίας εξηγεί το προφίλ του

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση τριών ετών στον 22χρονο οδηγό που έτρεχε με 162 χλμ/ώρα

Νέα «συγκυβέρνηση» στη ΓΣΕΕ με Παναγόπουλο – Σκληρή επίθεση από την «ΕΝΟΤΗΤΑ»




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Καμία συναίνεση»

dendias-adonis-14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Άδωνι για Δένδια: «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν»

Kontrafouris 37
ADVERTORIAL

«Η Τέχνη του Αυτοσχεδιασμού: Ένα ταξίδι στα Blues» με τον Γιώργο Κοντραφούρη

PANINI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος εποχής για τα αυτοκόλλητα Panini – H FIFA ανακοινώνει νέα συνεργασία

RYANAIR
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έξοδος» από τον Βορρά και το θρίλερ στα Χανιά – Το αβέβαιο τουριστικό τοπίο του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

TZAKRI-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:26
vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Καμία συναίνεση»

dendias-adonis-14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Άδωνι για Δένδια: «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν»

Kontrafouris 37
ADVERTORIAL

«Η Τέχνη του Αυτοσχεδιασμού: Ένα ταξίδι στα Blues» με τον Γιώργο Κοντραφούρη

1 / 3