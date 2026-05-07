«Χαλάει» η μεταγραφή της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ. Τους ακριβείς λόγους πιθανόν να τους μάθουμε αργότερα (ουδέν κρυπτόν).

Αλλά το πρόσχημα το βρήκαμε. Το είπαν δηλαδή στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη του συνεδρίαση την Τετάρτη. Εκεί λοιπόν η Έφη Χαλάτση έθεσε θέμα, ζητώντας να τηρηθεί το καταστατικό που βάζει όριο βουλευτικής παρουσίας τα 20 χρόνια. Η Τζάκρη είναι αδιάλειπτα βουλευτής από το 2004, οπότε αν πάει στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπει στα ψηφοδέλτια του Κινήματος – και προφανώς έτσι δεν έχει λόγο να πάει.

Έτσι μετά το κόψιμο του Χάρη Καστανίδη με αυτή την καταστατική πρόβλεψη που αποφάσισε το συνέδριο, αποκλείστηκε και η Τζάκρη.

