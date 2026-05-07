ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 10:23
07.05.2026 10:14

Μαρία Καρυστιανού: Εκπομπή στο YouTube από τους υποστηρικτές της – «500.000 Άνθρωποι Ετοιμάζουν Κάτι Μεγάλο»

Με τις πληροφορίες ότι η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το νέο κόμμα μέσα στον Μάιο να πυκνώνουν, διάφορες κινήσεις υποστηρικτών της πολιτικής της παρουσίας αρχίζουν να οργανώνονται.

Το βράδυ της Τετάρτης οργανώθηκε στο YouTube από το κανάλι «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» με τίτλο «500.000 Άνθρωποι Ετοιμάζουν Κάτι Μεγάλο – Η Πρώτη Μεγάλη Συνάντηση».

Το video ξεκίνησε με το περιστέρι με την ελιά, που ήταν το σήμα στην πρώτη αφίσα προαναγγελίας του κόμματος, την 1η Απριλίου.

Στο επεξηγηματικό της εκπομπής γράφουν ότι «η σιωπή έσπασε. Η κοινωνία των πολιτών αυτοοργανώνεται. Απόψε, το ψηφιακό ποτάμι υποστήριξης στη Μαρία Καρυστιανού στον αγώνα για Δικαιοσύνη αποκτά πρόσωπο και φωνή. Πεντακόσιες χιλιάδες πολίτες, μέσα από δεκάδες σελίδες και ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια αδιάσπαστη αλυσίδα αλήθειας και δυναμικής που κανένα πέπλο σιωπής δεν μπορεί να καλύψει».

Στην εκπομπή ήταν καλεσμένοι διαχειριστές σελίδων στα σόσιαλ, που υποστηρίζουν την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού (Γιάννης Λαϊνάς, Γιάννης Βογιατζής, Αργύρης Μουρούφας, Μίλτος Μιχαηλίδης).

Πιθανόν αυτή η κινητικότητα φανερώνει ότι ο στόχος για ανακοίνωση του κόμματος εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων να είναι εφικτός, παρά το ρευστό πεδίο που παραμένει στο περιβάλλον των επιτελικών στελεχών της Μαρίας Καρυστιανού.

