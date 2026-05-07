Ναρκοπέδιο η Κ.Ο. της ΝΔ: Ο φόβος για τους «καμικάζι» και η απειλή ότι θα θεωρηθούν υπονομευτές

Απέναντι στους βουλευτές του κόμματός του θα βρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού όλα δείχνουν ότι, παρά το μασάζ που έγινε στους δυσαρεστημένους βουλευτές από τους συνεργάτες του, το κλίμα στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις, το Μέγαρο Μαξίμου έριξε ως δέλεαρ και το σενάριο του ανασχηματισμού προκειμένου οι βουλευτές να κατεβάσουν τους τόνους ελπίζοντας ότι θα καθίσουν σε κάποια υπουργική καρέκλα.

Όμως οι πληροφορίες λένε ότι ούτε αυτό το σενάριο στάθηκε ικανό να κάμψει την οργή των βουλευτών, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να πουν όλα όσα πιστεύουν έξω από τα δόντια. Στην πραγματικότητα είναι σαν να έχει φύγει η βαλβίδα που κρατούσε ενωμένους τους βουλευτές και η Κ.Ο. να αποσυμπιέστηκε με εκρηκτικό τρόπο.

Παρ’ όλα αυτά, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού αισιοδοξούν ότι στο τέλος τα στελέχη της Κ.Ο. θα κινηθούν με γνώμονα το καλό του κόμματος, με εξαίρεση όσους δεν έχουν σκοπό να πολιτευθούν ή είναι οριακοί στα ψηφοδέλτια της περιφέρειάς τους και γνωρίζουν ότι δεν θα επανεκλεγούν, καθώς τα ποσοστά της Ν.Δ. θα είναι αρκετά χαμηλότερα από εκείνα του 2023. Γι’ αυτούς τους βουλευτές η άποψη που υπάρχει είναι ότι μπορεί να λειτουργήσουν σαν «καμικάζι» πυροδοτώντας ιδιαίτερα το κλίμα έντασης μέσα στη συνεδρίαση.

Κόκκινη γραμμή και… χρυσή τομή

Μέχρι και την ώρα που έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών, είχαν γραφτεί για να μιλήσουν σχεδόν 50 βουλευτές. Ανάμεσά τους οι πέντε που υπέγραψαν την επιστολή κατά του επιτελικού κράτους, αλλά και κάποια στελέχη από αυτά για τα οποία ζητήθηκε η άρση ασυλίας τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τον τρόπο του έστειλε μήνυμα στους βουλευτές ότι, εάν ξεπεράσουν τα όρια, θα κινδυνεύσουν μελλοντικά να χαρακτηριστούν ως υπονομευτές της παράταξης σε μία κρίσιμη περίοδο. «Η κόκκινη γραμμή είναι το σημείο που οι βουλευτές δεν θα αμφισβητήσουν τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Όσο απαγορεύεται η φίμωση των βουλευτών άλλο τόσο επικίνδυνο είναι να πυροβολήσουμε τα πόδια μας» είπε με νόημα.

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός αναζητά τη χρυσή τομή ανάμεσα στην υπεράσπιση του επιτελικού κράτους, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής των βουλευτών, και στην εκτόνωση του κλίματος μέσα στην Κ.Ο., δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί και το συνέδριο της Ν.Δ.

Η επιστολή που έστειλαν οι πέντε βουλευτές της Ν.Δ. στο Μέγαρο Μαξίμου – ο Θανάσης Ζεμπίλης, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Ξενοφών Μπαραλιάκος, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Γιάννης Παππάς – χαρακτηρίζεται από πολλούς ως προειδοποιητική βολή καθώς το σιωπητήριο που είχε επιβληθεί στην Κ.Ο. λαμβάνει τέλος μετά τα όσα διαδραματίστηκαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ιστορία της άρσης της ασυλίας λειτούργησε, όπως φαίνεται, ως αφορμή για να ξεκινήσει μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Από το τι έχει γίνει μέσα στο κόμμα τα τελευταία δέκα χρόνια που είναι πρόεδρος του κόμματος ο Μητσοτάκης, εάν υπάρχει διάλογος στο κόμμα, γιατί στον προσυνεδριακό διάλογο δεν μιλούν οι βουλευτές παρά μόνο οι υπουργοί, αρκετοί από τους οποίους δεν είναι εκλεγμένοι, μέχρι και για το πόσο αντικειμενικά είναι τα κριτήρια με τα οποία εκλέγονται τα κορυφαία στελέχη στο κόμμα.

Αποδυνάμωση του κόμματος

Στην πραγματικότητα αυτό που λένε οι περισσότεροι είναι ότι κατά την προεδρία του Μητσοτάκη επικράτησε ομερτά στο κόμμα, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν όλα τα θεσμικά όργανα και οι διαδικασίες. Επισημαίνουν ακόμα ότι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έχει συνεδριάσει ελάχιστες φορές και αυτό έγινε για να εγκρίνουν διά βοής τον νέο γραμματέα.

Το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να διαχειριστεί επικοινωνιακά την όλη ιστορία, εμφανίζεται να δηλώνει ότι η συνεδρίαση αυτή θα είναι «ιστορική» επειδή θα συζητηθεί το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης… Ωστόσο η απάντηση – απορία των βουλευτών σε αυτό το επιχείρημα είναι πώς θα συζητήσουν την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη…

Ο Μητσοτάκης αναμένεται πάντως να αναφερθεί στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, οι οποίες θα σημάνουν «την επανεκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας». Η πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει την πιο ζωηρή συζήτηση στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. είναι εκείνη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.

Την ίδια στιγμή οι δεκατρείς κυβερνητικοί βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν διαβεβαίωση από την πλευρά του Μητσοτάκη ότι θα περιληφθούν στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ., εκτός αν υπάρξει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση γι’ αυτούς.

Κάποιοι άλλοι ζητούν μία ξεκάθαρη δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα τους προστατεύσει από ανάλογα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο μέλλον. Επικαλούνται μάλιστα την κάλυψη που έδωσε στους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το Μέγαρο Μαξίμου.

