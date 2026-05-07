Αποσφραγίστηκε φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν: «Με ερευνούσαν για μήνες – δεν βρήκαν ΤΙΠΟΤΑ!!!»

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ αποσφράγισε την Τετάρτη φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο είχε παραμείνει εκτός δημόσιας θέας επί σχεδόν επτά χρόνια.

Το έγγραφο, που δεν έχει επαληθευτεί, δεν φέρει ημερομηνία ούτε υπογραφή και συνδέεται με την υπόθεση του πρώην συγκρατούμενού του, ο οποίος υποστήριξε ότι το εντόπισε μετά την πρώτη, αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019.

Το περιεχόμενο του σημειώματος

Το επίμαχο έγγραφο κατατέθηκε στη δικογραφία της υπόθεσης του πρώην συγκρατούμενου του Έπσταϊν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι βρήκε το σημείωμα.

Το σημείωμα, το οποίο δεν είναι υπογεγραμμένο, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Με ερευνούσαν για μήνες – δεν βρήκαν ΤΙΠΟΤΑ!!!»

«Είναι ανακούφιση να μπορείς να επιλέξεις την ώρα που θα πεις αντίο».

«ΚΑΜΙΑ ΧΑΡΑ – ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ!!»

Ο συγκρατούμενος υποστήριξε ότι το σημείωμα προερχόταν από την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, λίγες εβδομάδες πριν ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ ανέμενε να δικαστεί για κατηγορίες περί sex trafficking. Ιατροδικαστής είχε αποφανθεί ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Η αποσφράγιση μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων

Η δημοσιοποίηση του φακέλου από το δικαστήριο ήρθε μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι είχε δώσει στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα που βρίσκονταν στην κατοχή του και σχετίζονταν με τον Έπσταϊν.

Η ύπαρξη του φερόμενου σημειώματος αυτοκτονίας είχε αποκαλυφθεί πρώτη φορά από τους «New York Times», οι οποίοι ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το έγγραφο είχε παραμείνει κρυφό από το κοινό για σχεδόν επτά χρόνια.

Η εφημερίδα είχε ζητήσει από τον περιφερειακό δικαστή Κένεθ Κάρας να δημοσιοποιήσει το φερόμενο σημείωμα και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την ποινική υπόθεση του συγκρατούμενου του Έπσταϊν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αντιτάχθηκε στη δημοσιοποίηση.

Η θέση του υπουργείου Δικαιοσύνης

Σε έγγραφό του προς τον δικαστή Κάρας τη Δευτέρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι υπάρχει «ισχυρό δημόσιο ενδιαφέρον» για τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Έπσταϊν, όπως αυτές περιγράφονται στο αίτημα αποσφράγισης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει γνώση ως προς την ακρίβεια του πραγματικού αφηγήματος που περιγράφεται στο αίτημα και, ως εκ τούτου, αφήνει την κρίση στο δικαστήριο.

Με τη διατύπωση αυτή, το υπουργείο ουσιαστικά κατέστησε σαφές ότι δεν γνωρίζει αν το φερόμενο σημείωμα είναι γνήσιο.

Ο συγκρατούμενος που είπε ότι το βρήκε

Το σημείωμα φέρεται να ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2019 από τον Νίκολας Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικό που καταδικάστηκε για τετραπλή δολοφονία και ήταν τότε συγκρατούμενος του Έπσταϊν.

Ο Ταρταλιόνε είχε υποστηρίξει ότι επανέφερε τον Έπσταϊν στη ζωή κατά την αρχική, αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας. Την περίοδο εκείνη, αστυνομική πηγή και άλλη πηγή με γνώση του περιστατικού είχαν δηλώσει στο CNN ότι ο Έπσταϊν είχε βρεθεί στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν με σημάδια στον λαιμό.

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν προσπάθησε να αυτοκτονήσει όταν ήταν στο κελί μαζί μου. Ξύπνησα, τον επανέφερα με ΚΑΡΠΑ. Και για να αποδειχθεί αυτό, ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραψε ένα σημείωμα αυτοκτονίας», είχε δηλώσει πέρυσι ο Ταρταλιόνε στην influencer και συγγραφέα Τζέσικα Ριντ Κράους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το σημείωμα βρισκόταν μέσα στο βιβλίο του. «Όταν επέστρεψα στο κελί, άνοιξα το βιβλίο μου για να διαβάσω και ήταν εκεί. Το έγραψε και το έβαλε μέσα στο βιβλίο», είπε.

Σύμφωνα με τους «New York Times», ο Ταρταλιόνε υποστήριξε ότι οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει από ειδικούς γραφολόγους να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα του σημειώματος.

Τα ερωτήματα για την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας

Παρά τη δημοσιοποίηση του εγγράφου, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα γύρω από την πρώτη αναφερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν.

Τον Ιούλιο του 2019 δεν ήταν σαφές στους αξιωματούχους των φυλακών αν τα τραύματα του Έπσταϊν, τα οποία δεν ήταν σοβαρά, ήταν αυτοπροκληθέντα ή αποτέλεσμα επίθεσης, σύμφωνα με πηγές που είχαν μιλήσει τότε στο CNN.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Έπσταϊν είχε πει στις αρχές ότι τον είχαν ξυλοκοπήσει και τον είχαν αποκαλέσει παιδόφιλο.

Αρχικά, ο Έπσταϊν είχε κατηγορήσει τον Ταρταλιόνε ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει, ωστόσο αργότερα ανακάλεσε τον ισχυρισμό του.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, είπε σε ψυχολόγο της φυλακής ότι ο Ταρταλιόνε δεν τον είχε απειλήσει και ότι δεν θυμόταν το περιστατικό, σύμφωνα με έγγραφο που έφερε την ένδειξη «Έκθεση μετά την επιτήρηση αυτοκτονίας».

Τι ανέφεραν οι εκθέσεις της φυλακής

Έκθεση για το περιστατικό, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία που αποδεσμεύθηκαν, αναφέρει ότι ο Έπσταϊν βρέθηκε «ξαπλωμένος σε εμβρυϊκή στάση στο πάτωμα, με έναν αυτοσχέδιο βρόχο γύρω από τον λαιμό του».

Στις 24 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την αναφερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας, ο Έπσταϊν δήλωσε: «Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να αυτοκτονήσω», σύμφωνα με την έκθεση ψυχολόγου.

Επανέλαβε την ίδια θέση και κατά την εξέταση της επόμενης ημέρας. «Είμαι πολύ αφοσιωμένος στην υπόθεσή μου για να τη δώσω, έχω ζωή και θέλω να επιστρέψω στο να ζω τη ζωή μου», φέρεται να είπε στον ψυχολόγο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Μετά το περιστατικό, ο Έπσταϊν τέθηκε υπό επιτήρηση αυτοκτονίας στο Metropolitan Correctional Center. Αργότερα αυτοκτόνησε στην ίδια φυλακή, ένα γεγονός που τροφοδότησε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το αν πράγματι πέθανε από αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε υπόμνημά του πέρυσι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ασφαλείας διάρκειας 10 ωρών από τη φυλακή, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, δείχνει ότι κανείς δεν εισήλθε στο κελί του Έπσταϊν την ημέρα του θανάτου του.

