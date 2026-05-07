Δύο drones ⁠από τη Ρωσία ​συνετρίβησαν στο έδαφος της Λετονίας, σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού της χώρας της Βαλτικής.

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Κρατικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό LSM.

Την ίδια ώρα, δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών στη ρωσική παραμεθόρια πόλη Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Μπεζίτσκι, προκαλώντας ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, περισσότερα από 20 διαμερίσματα και περίπου 40 οχήματα, όπως ανέφερε ο ίδιος μέσω Telegram.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι τουλάχιστον τρία drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν.

