ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 08:20
07.05.2026 07:28

Συντριβή ρωσικών drones στη Λετονία – Τουλάχιστον 13 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ

φωτογραφία αρχείου

Δύο drones ⁠από τη Ρωσία ​συνετρίβησαν στο έδαφος της Λετονίας, σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού της χώρας της Βαλτικής.

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Κρατικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό LSM.

Την ίδια ώρα, δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών στη ρωσική παραμεθόρια πόλη Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Μπεζίτσκι, προκαλώντας ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, περισσότερα από 20 διαμερίσματα και περίπου 40 οχήματα, όπως ανέφερε ο ίδιος μέσω Telegram.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι τουλάχιστον τρία drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν.

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ληστή με σουγιά που «χτυπούσε» ψιλικατζίδικα

CNBC: Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω στην «Επιχείρηση Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ

Κόσμος και κοσμάκης θα μιλήσει στην Κ.Ο. της ΝΔ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον Περιφερειακό

Δικαστική «τάπα» στους κερδοσκόπους: Η μεγάλη νίκη του ΟΔΔΗΧ στο Λονδίνο και το τέλος των τίτλων-φαντασμάτων

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Το «σκληρό παζάρι» του Michael O'Leary: Θεσσαλονίκη, Χανιά και η ευρωπαϊκή συνταγή πίεσης της Ryanair

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

