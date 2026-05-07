ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 10:23
07.05.2026 08:30

Πύργος: Μετέφερε νεκρό άνδρα στο νοσοκομείο μέσα στο… πορτμπαγκάζ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να ερευνήσουν οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας, καθώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης ένας 46χρονος άνδρας μετέφερε έναν συνομήλικό του που δεν είχε τις αισθήσεις του- στο νοσοκομείο του Πύργου, τοποθετώντας τον ωστόσο στο…. πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας που έκανε την ασυνήθιστη μεταφορά, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τον 46χρονο στο οδόστρωμα έξω από καφενείο στον Πύργο και ότι δεν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να μη χάσει χρόνο.

Παράλληλα, φέρεται να είπε επίσης ότι δεν είχε άλλο χώρο για να τον τοποθετήσει καθώς το αυτοκίνητό του ήταν δίπορτο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του 46χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Την προανάκριση διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου.

