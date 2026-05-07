Μιχάλης Ρακιντζής για τη συμμετοχή του στη Eurovision: «Εννοείται πως δεν θα το ξαναέκανα» (Video)

Τον χρόνο πίσω στο μακρινό 2002 γύρισε ο Μιχάλης Ρακιντζής, αναφερόμενος στην εποχή που ο ίδιος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το “S.A.G.A.P.O.”.

Καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο τραγουδιστής έκανε λόγο για μια δυσάρεστη εμπειρία εν τέλει που «εννοείται ότι δεν θα ξαναέκανε», όπως τόνισε.

«Δεν υπήρχε κάτι που να πήγε καλά τότε. Τίποτα. Όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από δω, από τον τελικό, που άρχισε όλη αυτή η φασαρία και “έπρεπε να βγω εγώ κι όχι αυτός” και “κοίτα τα ρούχα μου πως είναι” και τα λοιπά. Όλο αυτό ήταν μια φοβερή δυσφήμιση που τα fan clubs της Eurovision το διέδιδαν και μας περίμεναν έτοιμοι έξω. Δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά από εδώ, ασ’ το καλύτερα… μην πηγαίνεις. Τίποτα δεν πήγε καλά. «Όλο αυτό ήταν μια φοβερή δυσφήμιση που τα fan clubs της Eurovision το διέδιδαν και μας περίμεναν έτοιμοι έξω. Δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά από εδώ, ασ’ το καλύτερα… μην πηγαίνεις. Τίποτα δεν πήγε καλά. Ήταν κάτι καινούργιο, μια διαφορετική εμπειρία. Εννοείται όμως πως δεν θα το ξαναέκανα. Όχι μόνο γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια αλλά πρέπει να ταιριάζεις γι’ αυτό, εγώ δεν ταιριάζω καθόλου ούτε τότε ούτε και τώρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι επρόκειτο για τον 47ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος είχε διεξαχθεί στο Ταλίν της Εσθονίας στις 25 Μαΐου του 2002, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει, τότε, τη 17η θέση.

