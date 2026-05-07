Αντιγόνη Μακρή: «Έκανα κατάψυξη ωαρίων – Δεν είμαι ο άνθρωπος που τα αφήνει όλα στην τύχη τους»

Για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Αντιγόνη Μακρή που φέτος συμμετέχει στη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» του Alpha, επισημαίνοντας ότι αγαπά τη δουλειά της και αφιερώνει τον εαυτό της ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της.

Ωστόσο, το μεγάλο της όνειρο δεν σχετίζεται με τα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά με τη δημιουργία οικογένειας, υπογραμμίζει. Αυτός είναι ο λόγος που -όπως αποκάλυψε- πρόσφατα έκανε κατάψυξη ωαρίων.

«Σε σχέση με τη δουλειά, εύχομαι να μπορώ να βιοπορίζομαι από το αντικείμενο που αγαπάω και να συνεργάζομαι με καλούς ανθρώπους. Είναι μια δουλειά που πραγματικά την αγαπώ και βάζω όλο μου το είναι και όλη μου την ψυχή στον ρόλο που αναλαμβάνω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το ανεκπλήρωτο όνειρο μου σχετίζεται με τη δουλειά. Το προσωπικό μου ανεκπλήρωτο όνειρο θα έλεγα ότι είναι να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια και νιώθω ότι γι’ αυτόν τον λόγο έχω έρθει στη γη. Έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ δεμένο και ζεστό περιβάλλον και είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να χτίσω και στη δική μου ζωή» είπε αρχικά σε συνέντευξή της στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

«Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και από μικρή έχω το μητρικό ένστικτο. Ακόμα και οι φίλοι μου λένε ότι είμαι η μαμά της παρέας. Πράγματι, θα ήθελα πολύ να γίνω μανούλα και θεωρώ ό,τι πιο ιερό υπάρχει το να φέρεις στον κόσμο έναν άνθρωπο και να τον μεγαλώσεις. Γι’ αυτό και δεν βαριέμαι να λέω ότι η μαμά μου είναι “ο ήρωας μου”. Και επειδή τα χρόνια περνάνε και δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να τα αφήνει όλα στην τύχη του, φέτος το αποφάσισα και έκανα κατάψυξη ωαρίων. Είναι σημαντικό που υπάρχει αυτή η επιλογή για τις γυναίκες» πρόσθεσε.

