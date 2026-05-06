ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:33
Μπίλι Άιλις για τη μάχη της με το σύνδρομο Τουρέτ: «Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέζω τα τικ μου συνεχώς» (Video)

Για τη μάχη της με τον σύνδρομο Τουρέτ μίλησε η Μπίλι Άιλις, επισημαίνοντας ότι καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια κάθε στιγμή, ώστε να καταπιέζει τα τικ της, όπως χαρακτηριστικά λέει.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Good Hang», η 24χρονη τραγουδίστρια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να ελέγξει τα συμπτώματά της κατά τη διάρκεια τόσο των συνεντεύξεων όσο και των εμφανίσεών της.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέσω όλα τα τικ μου συνεχώς» είπε αρχικά, εξηγώντας ότι μόλις απομακρυνθεί από το κοινό, αφήνει το σώμα της να εκφραστεί ελεύθερα.

Όπως αποκάλυψε, η διάγνωσή της έγινε ότι η ίδια ήταν 11 ετών, μια εποχή κατά την οποία η έλλειψη κατανόησης της διαταραχής ήταν έντονη.

Τόνισε δε, ότι ακόμα και σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πως η καταπίεση των τικ είναι εξαντλητική και πως δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι δύσκολο με όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Τουρέτ είναι ότι, αν αρχίσω να έχω μια κρίση με τικ, οι άνθρωποι λένε “είσαι καλά;”. Αλλά είναι σαν… αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό για μένα και δεν το αντιλαμβάνομαι καν. Κάποιοι δεν έχουν καν την “πολυτέλεια” να καταπιέσουν καθόλου τα συμπτώματα, με κανέναν τρόπο. Αυτή η έλλειψη κατανόησης είναι πραγματικά απογοητευτική για κάποιον με Τουρέτ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η Μπίλι Άιλις είχε μιλήσει για τη νευρολογική αυτή διαταραχή αφού εμφάνισε ένα τικ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην τέταρτη σεζόν της εκπομπής του «My Next Guest Needs No Introduction», το 2022.

«Δεν κάνω εμφανή τικ, γιατί τα βασικά τικ που κάνω συνεχώς, όλη μέρα, είναι όπως να κουνάω το αυτί μου μπρος-πίσω, να σηκώνω το φρύδι μου, να “κλικάρω” τη γνάθο μου… να σφίγγω το χέρι μου εδώ και αυτό εδώ, να σφίγγω αυτούς τους μύες. Αυτά είναι πράγματα που δεν θα παρατηρούσες ποτέ αν απλώς μιλούσες μαζί μου, αλλά για μένα είναι πολύ εξαντλητικά» είχε πει, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι το μοιράστηκε, την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνη.

