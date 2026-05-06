«Πάντα γελαστοί και γελασμένοι»: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στον Λυκαβηττό

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στον Λυκαβηττό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών που θα ενώσουν τις φωνές τους.

Μία συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε κι εκείνος.

Τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της Ρόζας.

Πάντα γελαστοί και γελασμένοι να ονειρεύονται ταξίδια και μια θάλασσα στη σκάλα.

Και θα είναι εκεί στον Λυκαβηττό οι δικοί του άνθρωποι που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του τιμώντας γι΄ άλλη μια φορά τον Θάνο.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, που μοιράστηκαν πολλές στιγμές, πολλές συναυλίες, πολλά μουσικά χιλιόμετρα με τον Θάνο και μαζί τους η Μαρία Παπαγεωργίου, που συναντήθηκε με τη μουσική του τα τελευταία χρόνια.

Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Κι εκείνο το βράδυ στον Λυκαβηττό για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του.

Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα ΄ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ΄ όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.

Όλα αυτά τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηττού, ενώ οι φίλοι του Θάνου από τη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να χαρούν τα πιο ωραία του τραγούδια την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών (σύντομα οι λεπτομέρειες).

Τραγουδούν οι: Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτος Πασχαλίδης.

Δευτέρα 20 Ιουλίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Διαβάστε επίσης:

Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Πέτρας – Δυο μεγάλες συναυλίες τον Ιούνιο

Οι Rolling Stones ξαναχτυπούν: Νέο άλμπουμ και φρέσκο single από το θρυλικό συγκρότημα

Μet Gala 2026: Αναστάτωση στο κόκκινο χαλί από διαδηλωτή κατά του Τζεφ Μπέζος



