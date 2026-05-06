Τα Γιάννενα τιμούν τον Θόδωρο Αγγελόπουλο – Πλατεία παίρνει το όνομά του

Τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, τιμά ο Δήμος Ιωαννιτών με τη συμβολική κίνηση της ονοματοδοσίας της πλατείας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Γαριβάλδη και Αετοράχης, σε «Πλατεία Θεόδωρου Αγγελόπουλου».

Τα Γιάννενα «πρωταγωνίστησαν» στον κινηματογραφικό φακό του Θόδωρου Αγγελόπουλου και σήμερα 14 και πλέον χρόνια από τον θάνατό του, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να τον τιμήσει.

Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, παρουσία της συζύγου του αείμνηστου σκηνοθέτη, Φοίβης Αγγελοπούλου – Οικονομοπούλου.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ θα ακολουθήσει προβολή της εμβληματικής ταινίας του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση», στην αίθουσα «Δημήτρης Χατζής».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μουσικά θέματα υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Χλίτσιου, από τις ταινίες «Το Λιβάδι που Δακρύζει», «Η Σκόνη του Χρόνου», «Τοπίο στην Ομίχλη», «Ο Μελισσοκόμος», «Μία Αιωνιότητα και Μία Μέρα».

