Ένας μοναχός που δεν αισθάνονταν καλά, παρελήφθη από ασθενοφόρο, αλλά κατά τη μεταφορά του προς το νοσοκομείο, πήδηξε έξω από αυτό, έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε χθες, όταν ο μοναχός ένιωσε αδιαθεσία πιθανόν λόγω καρδιολογικού προβλήματος και από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Κατά τη μεταφορά όμως, ο ίδιος, φαίνεται ότι έλυσε την ζώνη και πήδηξε έξω, ενώ ήταν εν κινήσει το ασθενοφόρο. Πίσω υπήρχε διασώστης και ένας οδηγός ενώ σταμάτησαν το ασθενοφόρο. Ο 48χρονος, υπήκοος Σερβίας, χτύπησε στο κεφάλι και τον έβαλαν ξανά στο ασθενοφόρο, όπου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολύγυρου.

Εκεί διασωληνώθηκε και έπειτα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ συνελήφθησαν για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 48χρονος παραμένει διασωληνωμένος.

