Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με γουρούνα στο λιμάνι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αλεξανδρούπολη, με έναν 48χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το evros24.gr, ο 48χρονος κινούνταν με όχημα τύπου γουρούνα (ATV) σε χώρο του λιμανιού, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το συμβάν εκτιμάται πως έγινε νωρίς το απόγευμα, ωστόσο ο άνδρας εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, αργά το βράδυ, έπειτα από αναζήτηση των οικείων του.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού Σώματος, όμως κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

